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中央社

昇華暫停3項投資 股價重摔逾5%

中央社2018/06/05 14:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北5日電）文創股昇華娛樂以穩定本業經營為優先考量，暫停3項房地投資案，加上好萊塢電影投資收款延宕，今天昇華股價低迷，盤中最低來到13.45元，終場收在14.1元，重挫5.37%。

昇華2017年經董事會決議購置花蓮市富國段、南港區南港一小段及台北市文山區興泰段房地，總金額合計新台幣10.47億元，遠高於昇華股本3億餘元，投資人質疑昇華購買的緣由、投資評估與決策過程。

對此，昇華4日發布重大訊息說明，昇華希望根留台灣，擴大在台灣營業規模，並期望未來能在台灣建置昇華戲院，完成製作發行播放等整體服務，因此去年初募集發行可轉換公司債目的之一即為興建攝影棚，期望多在台灣執行拍攝戲劇作品。

昇華表示，轉換公司債募集前後極力找尋適合攝影棚及可作為戲院的不動產標的，在去年9月底董事會決議參酌鑑價報告，以不高於鑑價進行議價後購置；在簽訂買賣契約與文件時，均與所有權人說明將搭配公司債股款、銀行融資與自有資金進行購買，後續也將視需要進行增資等來強化支付能力，並非純以自有資金購置。

然而，昇華指出，其後因為種種事情發生，決定暫停該3案投資，以穩定本業經營為優先考量；現3案均暫緩進行，所取得的所有權也退回成預付款型態，保持今年底前購買權利，等待股東會後進行私募等作業提高自有資金後，再選擇適當時機與方式進行交易。

針對好萊塢電影投資款項3.86億餘元收款延宕，並以全額提列減損案，昇華表示，投資標的均有知名演員與導演加入團隊，但因實際上映時票房表現不佳，去年中製片方無法依照合約返還投資本金。

昇華強調，從2017年迄今，昇華陸續與美方協商，並於2017年11月15日發出律師信函予美方追討本金，期間美方已匯回約150萬美元，近期將簽訂新協議，主要更動內容為收回款項時間與部分款項改由美方新拍攝電影收益替代。（編輯：林沂鋒）1070605

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