NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈猥褻男傳下體照　女星霸氣：不碼了談狄鶯為子憔悴斷髮　紀寶如這麼說8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

台中花博　教師陳迺珊投入志工行列

記者柳榮俊／台中報導2018/06/05 15:41
▲沙鹿國小老師陳迺珊花博導覽志工（圖／市政府提供 , 2018.6.5)
▲沙鹿國小老師陳迺珊花博導覽志工（圖／市政府提供 , 2018.6.5)

台中世界花卉博覽會將於今年11月3日登場，預估動員至少2萬名志工共同參與，其中，導覽志工可說是站在第一線，與民眾互動的親善大使，任教於沙鹿國小的陳迺珊老師，除投入花博導覽組講師的工作外，自己也報名了導覽志工，她表示，擔任志工讓生活更精彩、快樂，呼籲市民朋友一起作伙來當花博志工，共同創造台中花博盛會的美好經驗。

陳迺珊老師除了平日國小教師的身份，假日也在國立自然科學博物館擔任導覽志工，至今已有8年志工經歷，由於台中今年將舉辦世界花卉博覽會，屆時將需要相當的導覽志工人力，為參觀民眾介紹台中花博的主題、特色及各項園區場館設施，因此，陳迺珊也投入了這次台中花博導覽組講師及志工行列。

陳迺珊表示，今年台中花博是世界級的盛會，每位花博導覽志工都是站在第一線，與民眾互動的親善大使，可以將展覽主題「花現GNP」的Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活三者和諧發展的美好價值，讓更多人瞭解。

籌辦國際活動的成功關鍵，志工扮演了相當重要的角色，像是倫敦奧運有7萬名志工加入，北京奧運也號稱有10萬志工，這次台中世界花卉博覽會則是招募2萬名志工，目前花博導覽志工已有1,563人踴躍報名加入。

在為導覽志工上花博課程時，陳迺珊也發現，雖然志工的背景不同，不過都有相同的目標，就是要讓這次的花博能順利成功，而且還有台南西拉雅風景區的導覽志工組隊加入花博志工，因此，自己也報名了花博導覽志工，她笑說，身為台中市民怎能不趕快把握這難得的機會，為自己的家鄉盡一份心力！

陳迺珊表示，擔任志工不僅讓她的生活更快樂，也豐富了她的教學內容，收獲可說是無價的，這次花博在台中舉行，可是千載難逢的大好機會，呼籲市民朋友一起來當花博志工，讓自己更認識所生活的這片土地，同時也創造的美好生命價值。

關鍵字台中花博志工自然科學博物館沙鹿國小
端午連假清涼優惠　遊樂園水陸全開員林國中林倩羽　榮獲總統教育獎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan