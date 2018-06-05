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中央社

核四燃料運美遭疑不符效益 台電回應了

中央社2018/06/05 15:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）核四廠核燃料預計7月起陸續運往美國，中華民國核能學會今天表示，運拆費用約35.2億元，比回收鈾的估價32.4億元高，明顯不符效益，呼籲勿將核四燃料運出台灣，送出去絕對不會比較省錢。

台電公司回應核能學會說法表示，採購金額約新台幣80億元的核四燃料，預計7月起陸續運往美國，決標金額包含運送及拆解費用約6.9億元，會將1744束核燃料拆解成燃料棒，並積極找尋轉售機會，目前並無額外費用。

台電說，若後續未尋得買主，才會將燃料棒進一步拆解並回收鈾料，這部分尚未定案，不過因鈾的價格走勢向上，只要視市場行情、找到最佳時機出售，仍可創造資產最大價值。

封存3年的龍門電廠（核四廠）去年底到期，台電表示，依立法院2018年1月30日三讀通過決議，將於2020年底前全數移出核四廠燃料棒，預計7月起陸續運往美國，以實現對人民「不啟封、不運轉」的承諾。

經濟部長沈榮津日前受訪時也說，核四異地封存的方式可以省下封存經費，一年可省下約新台幣1億元的維護保養費用。

核能學會今天召開記者會駁斥此說法，核能學會理事、清華大學原子科學院特聘教授李敏表示，核燃料運費加上拆解費、其他工作費合計達35.2億元，然而拆解回收鈾的估價僅32.4億元，明顯不符效益。

李敏表示，即便運送至美國，儲存在美國也要花錢，而且保管費比在台灣還要多，「送出去絕對不會省錢」。

除了核四燃料運送的費用爭議，李敏也在記者會上批評，運出核四燃料棒沒有法律依據，經濟部指稱在1月30日三讀通過的決議，僅是立法院經委會在預算案的附帶決議，並沒有法律效力，要求經濟部、台電應主動對外說明決策過程。（編輯：林孟汝）1070605

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