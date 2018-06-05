核四燃料運美遭疑不符效益 台電回應了

（中央社記者潘姿羽台北5日電）核四廠核燃料預計7月起陸續運往美國，中華民國核能學會今天表示，運拆費用約35.2億元，比回收鈾的估價32.4億元高，明顯不符效益，呼籲勿將核四燃料運出台灣，送出去絕對不會比較省錢。

台電公司回應核能學會說法表示，採購金額約新台幣80億元的核四燃料，預計7月起陸續運往美國，決標金額包含運送及拆解費用約6.9億元，會將1744束核燃料拆解成燃料棒，並積極找尋轉售機會，目前並無額外費用。

台電說，若後續未尋得買主，才會將燃料棒進一步拆解並回收鈾料，這部分尚未定案，不過因鈾的價格走勢向上，只要視市場行情、找到最佳時機出售，仍可創造資產最大價值。