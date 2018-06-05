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〈台北國際電腦展〉全球宅經濟當道 電競館在台嶄露頭

鉅亨網2018/06/05 15:16
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電競主題也入列今 (5) 日揭幕的「台北國際電腦展」重要項目，針對電競產業崛起翻紅，信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產觀察，各大知名電腦品牌積極搶攻電競市場，推出電競產品和電競館進駐台北三創生活園區，由國內外遊戲公司所開設的電競館也陸續進駐台灣，顯示台灣電競商機可期。

信義全球資產彙整電競產業三大主力廠商，分為電腦廠商、遊戲廠商、內容廠商。像是華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 等傳統 PC 廠商分別都開了電競旗艦店，且店面不約而同都選在人潮眾多的台北三創生活園區。

台北三創生活園區是台北資訊專用區三期計畫，與光華新天地、八德商圈整合形成頗具規模的電子數位商圈，也是台灣最大的 3C 產業的集散地，人潮絡繹不絕，能快速集客達到宣傳行銷的效果。

近年來，電競業者砸大錢蓋電競館，華碩電腦砸了千萬元在台北三創生活園區設電競館，更大玩跨界，在桃園打造了電競旅館，提供玩家與業餘選手更特別的電競場域，未來可望在中南部增設。

新加坡商 Garena 最早看準台灣市場，從遊戲公司轉型電競業者，投資上千萬元在內湖科技園區打造電競館，占地達 290 坪。香港電競也相中台灣電競大餅，斥資 3 億於南港打造 9 層樓高的電競大樓，專門培養電競選手。

而在高雄市部分，當地首座電競館，則由官方結合台灣電子競技聯盟 (TESL)，斥資 2 億元打造，也爭取了 2018IeSF 電競世界錦標賽。

信義全球資產經理王維宏分析，電子競技產品單價高，毛利率相對比一般電腦產品高，很多資訊品牌爭先恐後的推出電競產品來搶商機。而在選址方面，由於目標客群具有一定消費能力，電腦及遊戲廠商大多選擇在商業密集度集中的台北東區、信義計畫區及內湖科學園區區域設力；而內容廠商專門培訓職業電競選手，電競館的選擇會落在軟硬體資源較易取得的產業聚集地。

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關鍵字電競headline
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