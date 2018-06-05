台達電能源管理方案 強調儲電有效利用

鄭平強調，台達未來策略核心在於「能效管理」，室內的樓宇、戶外區域網路的能源管理是未來重點，包括再生能源、電網、電動車，他相信未來電動車一定會走到雙向，剩餘電力可以回流到居家使用。

（中央社記者韓婷婷台北5日電）2018台北國際電腦展6月5日至9日登場，台達電以「互聯生智 能源永續」為題，透過無人商店購物休憩的複合式電動車充電站，展現物聯網架構下的智慧建築及區域電網能源管理方案。

鄭平表示，今天首度展出雙向電動車充電器，除了為電動車充電，更將電動車變成虛擬的電廠，成為供電源，讓未來電動車充電設施更具彈性。預計明年第1季在美國銷售，第2季開始全球銷售。

在儲能貨櫃部份，儲能元件事業部協理陳錦明表示，目前政符解決尖峰用電緊張的問題，主要政策是採取用電大戶於尖峰時降載5%，但將影響工業用戶生產效率。他強調，真正解決方案應該採取儲能系統離峰充電，尖峰輔助放電，降低電網尖峰需求，才不致影響工業用戶既有生產用電，衝擊經濟發展。

陳錦明表示，台達電在儲能結合新再生能源的管理系統也已與台電電網合作，台達電的儲能貨櫃方案，以台達鋰電池技術由日本三菱重工技術移轉，結合自身散熱及能源管理的核心技術，可提供能量儲存超過MWh級的貨櫃儲能方案，協助電網或再生能源電站優化電力調度。

郭珊珊指出，今年在COMPUTEX台達電打造了一個複合式電動車充電站，透過生活場景呈現微電網平衡及調節；展場中並融入能源教育，以電網調度螢幕演示微電網運作的各式情境。讓參展民眾體會台達電不只節能，更以創新科技來解決用電需求，打造能源永續城市。（編輯：鄭雪文）1070605