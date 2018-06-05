首爾法院不羈押韓航董娘 挨批財閥傀儡

趙亮鎬事後發布道歉聲明，為女兒的「幼稚」行為賠不是，並解除兩人管理要職。

李名熙兩名愛女都在韓航任管理職，姊妹倆先前因「堅果門」和「砸水」耍脾氣，在網路上引發軒然大波。

李名熙獲釋對這個醜聞頻傳、已成眾矢之的的家族來說，還真是個罕見的好消息。

法新社報導，首爾中央地方法院駁回對大韓航空會長趙亮鎬夫人李名熙的羈押聲請，警方昨晚將她釋放。

（中央社首爾5日綜合外電報導）首爾法院今天駁回檢察官聲請，裁定不羈押被控多起攻擊罪名的大韓航空（Korean Air）董娘李名熙，引發眾怒，更招來網友酸法院是「財閥的傀儡」。

有關當局自此對這家人據報虐待員工、走私及違反移民法規等指控展開一連串正式調查。

69歲的李名熙被控對家中司機和管家動粗，還對翻修她家和建造韓航旗下飯店的工人施暴，虐待行徑包括吼叫、咒罵、掌摑、用腳踢人、甚至拿剪刀丟人。

據報導，警方已取得10多名證人證詞，他們表示希望追究李名熙責任。根據南韓法律，襲擊罪屬於告訴乃論，須有受害者出面。

由於法院說，李名熙潛逃或試圖摧毀證據的風險不高，且起訴罪名有爭議，因此駁回羈押聲請。

網路上對法院的裁定罵聲一片，有留言寫道：「法官，如果李名熙詛咒你、往你丟剪刀，你還會駁回聲押嗎？」引來1000多名網友按讚。

青瓦台網站也湧入大批盛怒回應，其中一則寫著：「法院成了財閥的傀儡！」（譯者：梁元齡/核稿：羅苑韶）1070605