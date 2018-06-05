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第6屆國家環境教育獎 海科館獲特優

中央社2018/06/05 15:16
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）環保署今天舉行國家環境教育獎頒獎典禮，包含國立海洋科技博物館、德霖國際事業有限公司、台南市官田國民中學等都獲得特優。

今天是世界環境日，行政院環境保護署特別選在今天於台北市青少年發展處舉行「第6屆國家環境教育獎暨106年度優良水環境巡守隊」頒獎典禮。

第6屆的國家環境教育獎分為機關組、民營事業組、學校組、個人組、團體組及社區組，分別由國立海洋科技博物館、德霖國際事業有限公司、台南市立官田國民中學、社團法人屏東縣林仔邊自然文史保育協會理事長陳錦超、嘉義縣鄉村永續發展協會及新竹縣北埔鄉南埔社區發展協會獲得特優。

獲獎者中最特別的是個人組優等獎中的苗栗縣政府環保局環保志工講師王啟仁，他積極深入研究台灣西海岸文化興衰，把保存石滬當作終身職志，年逾70歲的他也通過環境教育人員的認證，並透過架設網路、到鄰近學校辦理演講等方式積極宣導環境教育工作；可惜的是，王啟仁日前已離開人世，今天頒獎典禮則是由女兒出席代表領獎。

此外，個人組內也有廚師入選，位於花蓮縣的銘師父餐廳負責人莊忠銘以低碳、在地、零廚餘作為理念，透過產地餐桌、食農教育、低碳飲食、縮短食物里程減少碳足跡等方式致力環境保護，獲得評審青睞，最後獲得個人組優等獎殊榮。

環保署長李應元在致詞時強調，個人也可以對環境做出貢獻。台灣30年前發生垃圾大戰，包含桃園、宜蘭街頭隨處都是垃圾，現在不僅看不到，垃圾也逐漸減量。他也提到，河川以前重度污染很多，這兩、三年目標要將重度污染降到零。

李應元指出，台灣生物多樣性排名前幾名，大家應該好好保護台灣，他也感謝各單位致力於環境保護工作。（編輯：陳怡璇／黃于）1070605

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