中市敬老愛心卡　議員提議服務再升級

對此，交通局長王義川允諾，願意努力打拚。不過，因涉及如何稽核、如何拆帳，以及交通工具需裝設刷卡機，刷卡機費用由誰支付等諸多配套措施尚待解決，必須再協調處理。

台中市敬老愛心卡，可以免費搭乘台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣及雲林縣的市區公車與公路客運等17家業者，很受長輩青睞；市議員邱素貞等人希望交通局服務再升級，放寬搭乘台鐵、高鐵、計程車，更體貼便利長者。

台中市議會今(5)日進行交通地政業務質詢，市議員邱素貞、曾朝榮、蕭隆澤、翁美春、謝明源、范淞育等人聯合質詢時，關心敬老愛心卡使用情形。

邱素貞表示，台中市敬老愛心卡，很受銀髮族歡迎，但卻嚴格限制搭乘交通工具種類，以及乘車範圍；目前包括搭乘台鐵、高鐵、計程車、飛機等，都無法以敬老愛心卡補助點數，讓許多長輩感到美中不足，頗有微詞。

邱素貞指出，接獲長輩陳情，他們持有的敬老愛心卡，卡內明明還有點數，卻被鎖卡，無法乘坐公車，原來是長輩曾經乘坐台鐵，並不知道敬老愛心卡光有點數而未儲値現金，就不能搭台鐵。

謝明源、翁美春、蕭隆澤也說，有長輩反應，使用敬老愛心卡反而不能享有10公里免費搭乘公車，希望交通局能研議改進，以真正落實體貼長者的意義。議員們建議敬老愛心卡應擴大使用範圍，讓長輩使用有更多元的使用管道。

王義川表示，市府針對65歲以上或身障人士核發敬老愛心卡，每月自動儲值1000點，目前可以搭乘台中市區公車及台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣之公路客運，以及與本府簽約且起迄點在本市之國道客運路線。

他說，由於使用電子票卡必須要有完整檢核機制，台鐵、高鐵等交通運輸工具目前沒有人員檢核，且費用也涉及後續清分問題，需要相關單位跨部門協調處理，另外計程車裝設卡機也需要司機配合設置，其中牽涉到裝機費用及每月的月租費問題，甚至還可能衍生非持卡人冒用卡片等道德問題，因此仍有諸多問題尚待解決。