員林國中拳擊金牌手林倩羽　榮獲總統教育獎

臉上總是帶著陽光燦爛笑容，客氣又謙讓的林倩羽，說起話來靦腆害羞又容易臉紅，是員林國中三年級學生，更是全國拳擊賽上的常勝軍，近兩年參加全國全中運、總統盃及中上盃拳擊賽，皆得到金牌，今年榮獲總統教育獎的殊榮。

林倩羽是家中老二，上有一位大哥，目前就讀彰化藝術高中三年級也是拳擊金牌高手，從懂事以來，父親經常外出不在身邊，而母親必須一肩承擔家計，因此罹患了憂鬱症，全由家中阿嬤與伯父伯母養育長大。

林倩羽說，這份無私奉獻的養育之情，林倩羽更是感激不已，未來長大之後，她也要盡己雙手之力，孝順她們，對於今年能榮獲總統教育獎，更要感謝學校師長的諄諄教誨，及同學間的陪伴與相互扶持，7月6日也將與兄長及奶奶北上領獎，共享這份榮耀。



▲員林國中拳擊金牌手林倩羽（中）榮獲總統教育獎，(左)為校長賴良助，（右）為導師王宜宣。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.05）

隔代教養的林倩羽，並不因為家中物質生活的匱乏，而看不起自己，反而更自立自強，小學五年級便與兄長一同學習拳擊，從此愛上運動，舉凡排球、籃球等球類運動，都是箇中佼佼者。

導師王宜宣說，林倩羽功課與體能都很傑出，身上總是散發著正能量，品格教育非常優秀，不僅家庭教育教養得好，就連在學校對待師長溫文有禮，看到別人開心，自己也就非常快樂，常常以真誠熱情的心，回饋幫助心情去協助同學，尤其在聯絡簿上經常可看到同學們寫著林倩羽的好，這更是非常難得的。

▲員林國中拳擊金牌手林倩羽（左）榮獲總統教育獎，（右）為一路陪伴著她的國中導師王宜宣。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.05）

而拳擊教練蕭璜議則對林倩羽非常讚揚肯定的說，她是一個努力、勤奮與苦學的學生，「天才也需要99％的努力」，日復一日每天3小時的練習，在林倩羽的身上看到她肯下苦功，用汗水換取榮耀，也才有今日的成就，身為她的教練更是與有榮焉。



▲總統教育獎得主林倩羽的拳擊教練蕭璜議(左)，（右）為導師王宜宣。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.05）

校長賴良助表示，以「學生為本、教學為先」是學校存在的重要因素。為孩子點亮生命中一盞明燈，引導學子探索自我、發掘天賦、實現未來是一個教育工作者必須肩負的神聖使命。練拳擊學武的孩子，除了練好體能之外，讀好書更是能涵養氣質，因此發展「德智體群美」五育兼備，品德修養更是重要，期望員林國中每個學子都能發揮「文武全才」，恪守品德規範，才能展現正確的人生價值觀，迎向未來成功和幸福