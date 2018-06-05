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膽小鬼勿入！北海道僵屍密室逃脫　首推台灣專屬中文版

記者陳致宇／台北報導2018/06/05 15:47
▲新千歲機場附近的 Rera Outlet ，每年 7 月重頭戲《僵屍大逃亡 X 密室逃脫》再度登場。（圖／Rera Outlet）
▲新千歲機場附近的 Rera Outlet ，每年 7 月重頭戲《僵屍大逃亡 X 密室逃脫》再度登場。（圖／Rera Outlet）

農曆鬼月跟西洋萬聖節還沒到，在日本北海道已經有股陰森的詭譎氣氛即將席捲而來。新千歲機場附近的 Rera Outlet ，每年 7 月重頭戲《僵屍大逃亡 X 密室逃脫》再度登場，當夜晚來臨時，將整個購物中心變成超大型鬼屋，要在有限的時間及殭屍的追趕下達成任務才能成功離開，已成為日本近年來相當熱門的實境遊戲，今( 2018 )年活動擴大推出台灣限定中文梯次，還有 6 人同行、 1 人免費的好康優惠。


▲《僵屍大逃亡 X 密室逃脫》活動首度開放海外旅客體驗， 7 月 7 日推出一梯次中文限定場。（圖／Rera Outlet）

《僵屍大逃亡 X 密室逃脫》利用營業時間結束後將整個商場空間改裝成大型鬼屋，是一款以逃脫為主要目的的解謎體驗活動， 2015 年推出後，立即在日本創造許多話題。今年活動時間為 7 月 6 日到 7 月 8 日，共計 12 個梯次。

主辦單位表示，活動鎖定 18 至 34 歲玩家，以 5 至 6 名為一組，單人可於活動當天現場進行組隊，在限時 35 分鐘內要找到購物中心內藏有的各種暗號，一邊躲避殭屍一邊解開謎題，解開所有謎題即可停止殭屍病毒擴散並獲得通關道具。


▲玩家們要在有限的時間及殭屍追趕下，達成任務才能成功離開。（圖／Rera Outlet）

此外，今年也首度開放海外旅客前來體驗， 7 月 7 日推出一梯次中文限定場，台灣地區由雄獅旅遊獨家販售門票，可享 6 人同行、 1 人免費優惠，另有機票加住宿的自由行組合商品，含稅價 19,850 元起。

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