端午連假暢遊水陸樂園　清涼消暑祭三大優惠攬客

端午節連假三天將至，六福村主題遊樂園端出超值三大優惠，於端午連假全面開放的六福水樂園全面「買一送一」，六福村則祭出「六歲以下孩童免費、七至十二歲孩童299元、十三歲以上全面599 元」以及六福村加六福水樂園一票到底只要「水陸聯票799元」。

北台灣最大的「六福水樂園」，今年將於6月16日(六)端午連假第一天起正式開放，園區內16項滑水道親水設施，包含最受民眾歡迎也是全台唯一冰凍消暑設施「冰凍滑道」，僅6°Ｃ冰凍水溫加上不定時有乾冰噴發，讓遊客宛如置身南極。



▲第二屆六福水樂園-青春舞台 魅力四射，一起搖擺嗨翻整個夏天。（圖／六福村提供 , 2018.06.05）

而喜歡追求刺激的遊客，千萬別錯過高達15公尺、全台第一座飛天梭立體滑道『海神飛艇』以及重力加速、高速旋轉，可以感受強力衝擊震撼的『大漩渦』；另外，還有小朋友最喜愛的『水迷宮』以及悠閒自在的「漂浮河流」等，適合親子族群一同戲水玩樂。



▲六福村動物派對活動「萌獸競走」趣味競賽，小萌獸們開心出發。（圖／六福村提供 , 2018.06.05）

六福村表示，園區內第二季非洲部落慶典「動物派對」活動至6月18日，請民眾把握最後機會，參加全台最盛大動物變裝嘉年華遊行，與動物們狂歡、大跳非洲舞；若想成為嘉年華中的巨星，可讓園區內的專業化妝師畫上臉部動物妝、戴上動物髮箍。

而園區內全新打造超吸睛動物拍照場景，包含百隻狐獴大軍、最狂老虎、調皮狐猴、害羞斑馬、可愛長頸鹿、憨厚犀牛、河馬等，以及動物派對牆、變身動物拍照牆等；六福村「動物派對」中，也特別為小朋友規劃「可愛動物廣場」，設置超大黑板、開放地面，讓小朋友盡情發揮創造力自由塗鴉。除此之外，還有由專人教學動物DIY，舉辦萌獸競走、迷宮逃脫等趣味競賽活動。