台灣長照產業發展 資誠建議聚焦二大策略

台灣已正式進入高齡社會，針對長照產業發展上，資誠聯合會計師事務所審計服務合夥會計師周筱姿今 (5) 日指出，台灣的長照體系需要透過政府和民間共同合作進行大幅度調整，她建議可透過兩大策略打造台灣長照產業優勢，包括健全政策制度以及穩定長照財源。

有專家認為，長照產業部分，應積極讓金融業、科技業與生技醫療業者參與投資。觀察目前金融業部分，保險公司已設計相關長照保險，另國內部分科技廠也研擬將人工智慧、物聯網技術與長照做結合。

目前長照部分也擴大至興建養生住宅，即信託公會積極推動「不動產開發信託結合安養住宅」，結合金融、不動產和安養機構三方合作，其中合庫銀今年就運用信託機制，協助安養機構業者進行規劃、籌資、興建、運作，此創新信託的方式，為國內銀行首例。