核四廠設備故障採購 田秋堇立案調查

（中央社記者劉麗榮台北5日電）監察委員田秋堇今天說，核四廠自2001年發生採購問題，且1號機因設備故障，自2010年陸續移用2號機197項設備，這些問題都未解決，她將調查採購與驗收流程是否失當，維護核安。

田秋堇受訪指出，核四廠是2號機先組裝完成，再組裝1號機，不過，1號機測試運轉階段發生許多問題，只要有零件壞掉，就拆2號機的零件來用，「器官移植到不成人形」。

田秋堇表示，核四廠1號機因設備故障、磨損、設計修改、功能無法實現、光纖傳輸異常、閥桿彎曲、電纜線損壞、變壓器損壞、海水腐蝕、孔蝕滲漏、儀器受潮、量測不準、無法校正、校驗不合格等原因，自2號機移用多達197項設備，以應付安檢與測試作業。