自強35號演習 驗證徵集民間物資能量

演練內容包括「車輛及工程重機械報到」、「工程重機械、車量的接受、檢驗及交付等程序實作說明」、「車機動員徵集支援作戰任務演練」等。

漢光演習今天進入第2天，軍事新聞通訊社報導，國軍第5作戰區今天進行「自強35號」演習，主要為驗證全民戰力綜合協調中心徵集軍需物資的能量，以強化國軍物力動員戰力，並支援軍事作戰。

（中央社記者游凱翔台北5日電）國軍漢光34號演習今天進入第2天，其中第5作戰區今天進行「自強35號」演習，驗證全民戰力綜合協調中心向民間徵集軍需物資能量，包括大貨車、推土機等，均在時限內完成報到。

而大貨車、傾卸車、曳引車、推土機、挖土機等各型車輛，均依時限內完成報到，有效驗證物力動員支援軍事作戰的能量。

此外，國防部常務次長尚永強下午由軍備局官員陪同前往第3作戰區，於新北市鋐鎧公司視導動員工廠生產轉換演練等標準作業流程，除聽取專人簡報，了解作業流程及生產進度外，並實地視察此工廠105公厘高爆戰防曳光彈藥型罩產線產製情形。

軍需工業動員是運用選編合格的民間工廠，建立軍需工業動員生產、修護體系，完成動員整備作業，以利戰時擴大生產與修護能力，達成支援軍事需求。

國防部日前指出，這次漢光34號演習的重點之一，就是首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並利用無人機進行偵查，實地進行跑道戰損復舊演練，將於7日在清泉崗基地實施。（編輯：林沂鋒）1070605