員林市長盃活力寶寶運動會　7月1日登場

由於學齡前0到3歲正值成長階段，需要適當的體適能運動方有利聰穎的頭腦及健全的身心發展，中華民國青年工作志願服務協會與員林市公所將於7月1日在員林國小舉辦第二屆員林市長盃活力寶寶運動會，分為1歲以下爬行組與2歲以下搬尿布組，名額各150名，報名時間為即日起至18日止，主辦單位歡迎家長帶著可愛寶寶們踴躍報名參加。

根據員林市公所社會課統計資料指出，106年度有1395名新生兒誕生，以106年度與今年1-5月統計，新生小寶寶多出將近20位，有503名。對此市長張錦昆表示，公所為了提高生育率，每年開辦新生兒營養補助津貼，每名補助6千元，以提升市民增產報國的意願，並藉由活力寶寶運動會宣導政府獎勵生育政策。



▲員林市長盃活力寶寶運動會，7月1日活潑登場。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.05）

中華民國青年工作志願服務協會理事長邱式麟表示，透過『活力寶寶運動會』，增加親子間的良好互動關係，並且以攝影畫面捕捉家長與寶寶的純真笑顏，讓短暫的活動過程成為永久的回憶畫面，使家庭生活中留下一段美好的印象，也藉此活動讓幼兒父母們有機會彼此相互交流育兒心得。孩子的成長一生只有一次，家長能撥空常常陪伴小朋友，這樣親子關係才會更親密，家庭才會更融洽。



▲員林市長盃活力寶寶運動會，7月1日活潑登場。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.05）

張錦昆說，非常感謝中華民國青年工作志願服務協會用心規劃本次有意義的親子活動，除了寶寶爬行與搬尿布之外，也特別安排了專業攝影師為大家拍攝留念，寶寶運動會著重於親子互動，而非競賽，主要目的是希望各位家長藉由活動來紀念寶寶成長過程，以及享受其中的互動樂趣，歡迎活動當天家長帶著寶寶踴躍報名參加，共同留下趣味並美好的回憶。