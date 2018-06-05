慰問吳彥霆家屬 蔡總統促國防部徹底調查

（中央社記者葉素萍、李先鳳台北5日電）總統蔡英文今赴空軍花蓮基地慰問空軍吳彥霆少校家屬，肯定吳彥霆保家衛國以及對空軍的付出；蔡總統也請國防部徹底調查這次事件，以及提供家屬必要協助與最妥善照顧。

根據轉述，吳彥霆的母親抱著總統痛哭說，吳彥霆是一個最棒的飛行員、是一個很好孩子，請總統公正處理，給他一個交代，絕不會是人為疏失。

蔡總統希望家屬節哀，並回答，「一定會調查清楚」。

空軍少校飛官吳彥霆昨天在漢光演習中駕駛F-16戰機，墜毀新北市五分山，不幸殉職。

蔡總統今天先赴屏東九鵬基地視導漢光34號演習「聯合防空作戰」實彈射擊演練，再轉往空軍花蓮基地慰問空軍吳彥霆家屬。這兩項行程都未公開，總統府會後發布新聞稿。