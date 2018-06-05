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軟板需求Q2升溫 新揚科5月營收創8個月來新高 年

鉅亨網2018/06/05 15:43
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在手機軟板市場需求走出第 1 季的「冷凍期」之後，上游原物料廠的營運正在加溫，軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠新揚科技 (3144-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收為 2.26 億元，創近 8 個月來新高，也達到去年第 3 季旺季的單月營收水準，7 月起正式步入旺季。

新揚科技公布 5 月營收為 2.26 億元，月增 5.96%，年增 21.32%，累計 1-5 月營收 9.82 億元，年增 7.73%。預估 6 月營收將因客戶端盤點因素也略較 5 月下滑。

新揚科技主要生產無膠式 FCCL，主要客戶也包括嘉聯益 (6153-TW) 等在台主要軟板廠，但近 2 年中國大陸軟板業興起，也在大陸市場有斬獲，且更進一步開發符合新需求的產品上市，新增每月 10 萬米平方產能，預計在 7 月起正式開出。法人預估，新揚科技今年營運的高峰將在第 3 季。

新揚科技股東會已通過去年股利每股配發 1.1 元現金股利，該公司第 1 季財報營收 5.42 億元，毛利率 18.39%，季減 0.04 個百分點，年減 1.93 個百分點，稅後純益 4586 萬元，季增約 15%，年增 1.7 倍，每股純益達 0.46 元。

新揚科日 K 線圖

 

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