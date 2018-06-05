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影／議員、縣長聯手挺蕉農　媒合商人協助解決失衡問題

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/05 16:00
▲嘉義縣府、會共同簽署挺蕉農。（圖／記者陳鐘聲攝, 2018.06.05）
▲嘉義縣府、會共同簽署挺蕉農。（圖／記者陳鐘聲攝, 2018.06.05）

大環境造成香蕉、鳯梨等水果產銷失衡，通路無著，果農的憂心與失望顯露無遺，在哀鴻遍野聲中，上週無助的果農還自發性的前往開議中的嘉義縣議會陳情，希望政府伸出援手協助，適新港陳文忠議員有專門經營水果外銷的業者好友，經過陳文忠議員居間協調，終獲業者首肯，第一期將協助運銷300公噸香蕉，以解蕉農的燃眉之急。

前朝曾有立委因為香蕉滯銷問題，在立院動氣對官員丟香蕉興師問罪，換黨執政後，那些曾經為民喉舌、盛氣凌人的民意代表却已然銷聲匿跡，只知選舉而不知民間疾苦。面對無助的果農，終於有了陳文忠議員與嘉義縣政府出面，一起協助香蕉產銷調整，陸續媒合通路商及加工業者採購縣內出產的香蕉，減緩近期香蕉價格崩盤現象。 

暫訂300公噸的目標，目前已經媒合通路採購，品質符合外銷規格的香蕉，每公斤14元收購，將從今(5)日開始陸續裝箱出貨，外銷日本、韓國，後續仍符合規格者，將持續合作穩定出貨；針對加工品的部分，縣府也媒合中部香蕉加工業者採購，並與義美食品洽談採購加工，預估數量為100噸；另，縣府也配合農糧署啟動C級品去化作業，自本週三開始收購去化，每公斤補助3元。


▲嘉義縣張花冠縣長(右4)、議會陳文忠議員(右2)等人合作挺蕉農。（圖／記者陳鐘聲攝, 2018.06.05）

張花冠表示，因產銷失衡，加上香蕉不易存放造成市場價格跌落，縣府積極接洽出口貿易商和加工廠，希望香蕉價格止跌回升，讓蕉農們的心血不要損失那麼多。張花冠說香蕉是她最愛的水果。

吳芳銘副縣長指出，政府應整合一套機制來協助農民，而本周啟動的外銷機制，讓香蕉可以銷往國外，避免香蕉再投入國內市場而影響價格。

陳文忠說，將陸續再與專營水果貿易的友人，尋找更多的貿易商洽談，協助收購嘉義縣香蕉，幫蕉農尋找出路，如果日本方面反應良好，希望能和產地長期合作，為嘉義縣的蕉農帶來持續而穩定的商機。

貿易商簡元宏指出，現在的嘉義香蕉最好吃，將致力協助解決嘉義蕉農產銷失衡的問題，未來如果有機會也可長期合作，為嘉義果農找出路。

關鍵字嘉義縣議會陳文忠香蕉張花冠吳芳銘簡元宏
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