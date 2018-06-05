電子服飾像積木 紡綜所攜台廠推新品

（中央社記者韋樞台北5日電）羽絨衣大廠廣越總經理吳朝筆表示，紡綜所整合4家紡織和電子業已成功在產線做出首件兩層外套式的「電子服飾」，它的警示、保溫、定位救助等功能均可如積木一樣自選外加。

「COMPUTEX 2018智慧型紡織品台灣館」今天在台北國際電腦展中展示。智慧型紡織品經過這幾年的學習摸索與整合突破困難，已成功在生產線(非實驗室)生產出第一件功能外加式的「溫控外套」電子服飾。

紡織產業綜合研究所智慧型紡織品組長沈乾龍表示，過往的智慧衣只有發熱、測量生理數據等功能，但紡綜所決定整合不同廠家，以福懋通過經濟部技術處研發淬鍊計畫補助，垂直整合廣越、金磚科技與華電聯網等，合作發展高值化「智慧戶外服飾與救難服務技術」，以接軌國際戶外用品的應用市場。