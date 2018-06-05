大學指考不製發准考證 6日寄發考試通知

根據大考中心決議，107學年度起，取消製發學科能力測驗、高中英語聽力測驗和指定科目考試的准考證，改於考試前寄發考試通知，考生於指考當天務必攜帶簡章規定的有效證件正本其中之一應試（身分證、附照片健保卡、居留證、護照、駕照）。

大學入學考試中心今天發布新聞稿表示，107學年度指定科目考試訂於7月1日至3日舉行，今年總計有超過5萬人報考。

大考中心表示，考試通知將於6月6日寄發，考生參加指考時務必攜帶有效身分證件，另外也建議同時攜帶考試通知應試，以利查找試場，考試通知若毀損或遺失，大考中心不再重製、補發，考生可到大考中心網站（http://www.ceec.edu.tw/107指考試務專區/應考資訊查詢系統）查覽列印，指考試場分配表及詳細地點則於6月19日公布。

若考生未攜帶有效證件應試，經監試人員查核並確認為考生本人者，先准予應試，但至當節考試結束鈴聲響畢前，若仍未將證件送達試場、考（分）區試務辦公室者，將扣減該節成績2分。

大考中心提醒，依教育部核定的「大學多元入學方案」決議，107學年度起，國語文寫作改為獨立施測，因此指考國文考科不再考非選擇題，改為全卷選擇題；指考成績提供大學考試入學分發招生使用，考生報考前務必先了解志願校系要求採計的科目。（編輯：管中維）1070605