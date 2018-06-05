NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈猥褻男傳下體照　女星霸氣：不碼了談狄鶯為子憔悴斷髮　紀寶如這麼說8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

大學指考不製發准考證 6日寄發考試通知

中央社2018/06/05 15:39
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北5日電）大學入學考試中心今天表示，107學年度指定科目考試將於7月舉行，今年取消製發准考證，改發考試通知，將於6月6日寄發，考生務必攜帶身分證等有效證件應考。

大學入學考試中心今天發布新聞稿表示，107學年度指定科目考試訂於7月1日至3日舉行，今年總計有超過5萬人報考。

根據大考中心決議，107學年度起，取消製發學科能力測驗、高中英語聽力測驗和指定科目考試的准考證，改於考試前寄發考試通知，考生於指考當天務必攜帶簡章規定的有效證件正本其中之一應試（身分證、附照片健保卡、居留證、護照、駕照）。

大考中心表示，考試通知將於6月6日寄發，考生參加指考時務必攜帶有效身分證件，另外也建議同時攜帶考試通知應試，以利查找試場，考試通知若毀損或遺失，大考中心不再重製、補發，考生可到大考中心網站（http://www.ceec.edu.tw/107指考試務專區/應考資訊查詢系統）查覽列印，指考試場分配表及詳細地點則於6月19日公布。

若考生未攜帶有效證件應試，經監試人員查核並確認為考生本人者，先准予應試，但至當節考試結束鈴聲響畢前，若仍未將證件送達試場、考（分）區試務辦公室者，將扣減該節成績2分。

大考中心提醒，依教育部核定的「大學多元入學方案」決議，107學年度起，國語文寫作改為獨立施測，因此指考國文考科不再考非選擇題，改為全卷選擇題；指考成績提供大學考試入學分發招生使用，考生報考前務必先了解志願校系要求採計的科目。（編輯：管中維）1070605

新北特搜找到黑盒子 交由軍方鑑張忠謀：支持蔡總統 台積電...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan