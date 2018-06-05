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吳音寧：對不實指控 保留法律追訴權

中央社2018/06/05 15:41
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧接連被爆送殘菜風波、拿推廣費買洋酒等事件。她今天表示，對於近期外界的不實指控，已請法務單位研擬並保留法律追訴權。

吳音寧上任後，從今年2月底接連爆發休市風波、買殘菜送家鄉團體、視察產地被爆疑吃魚翅宴和拿公司推廣費買洋酒送民進黨台北市黨部等爭議事件，引發關注。

台北市議會今天下午進行市政總質詢時，吳音寧會前接受媒體聯訪表示，針對近一個月以來，對於她和北農公司的不實指控，已請公司法務單位研擬，同時保留法律追訴權。

針對爆料魚翅宴的中國國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書上說，吳音寧若要告她便告，但請不要再濫用北農資源。吳音寧表示，自己還沒看到這個訊息，但北農總經理職務就代表公司，對她個人的抹黑就是對公司的抹黑，這幾個月來傷害她個人就是傷害北農團隊。

吳音寧說，自己對於政治上的種種揣測都不參與，她就是實實在在把事情做好，這也是北農聘請她當總經理所要做的事。

媒體追問台北市長柯文哲提到，若覺被抹黑可提證據。吳音寧認為，自己比較「憨慢（台語）」講話，北農是間自負盈虧的公司，有600多名員工要養，相關業務推廣支用都符合公司規範，絕無外界所指控的情況。

她提到，北農105年度的公司推廣費就達新台幣500多萬元，但她任內的106年度僅花費200多萬元，而且營運狀況是北農近5年來最佳一年，希望大家要釐清基本事實，而非一直抹黑、糾纏不清。（編輯：李亨山）1070605

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