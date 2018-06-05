吳音寧：對不實指控 保留法律追訴權

台北市議會今天下午進行市政總質詢時，吳音寧會前接受媒體聯訪表示，針對近一個月以來，對於她和北農公司的不實指控，已請公司法務單位研擬，同時保留法律追訴權。

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧接連被爆送殘菜風波、拿推廣費買洋酒等事件。她今天表示，對於近期外界的不實指控，已請法務單位研擬並保留法律追訴權。

針對爆料魚翅宴的中國國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書上說，吳音寧若要告她便告，但請不要再濫用北農資源。吳音寧表示，自己還沒看到這個訊息，但北農總經理職務就代表公司，對她個人的抹黑就是對公司的抹黑，這幾個月來傷害她個人就是傷害北農團隊。

吳音寧說，自己對於政治上的種種揣測都不參與，她就是實實在在把事情做好，這也是北農聘請她當總經理所要做的事。

媒體追問台北市長柯文哲提到，若覺被抹黑可提證據。吳音寧認為，自己比較「憨慢（台語）」講話，北農是間自負盈虧的公司，有600多名員工要養，相關業務推廣支用都符合公司規範，絕無外界所指控的情況。

她提到，北農105年度的公司推廣費就達新台幣500多萬元，但她任內的106年度僅花費200多萬元，而且營運狀況是北農近5年來最佳一年，希望大家要釐清基本事實，而非一直抹黑、糾纏不清。（編輯：李亨山）1070605