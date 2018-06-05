DRAM需求暢旺 威剛5月營收月增2成寫今年次高

威剛董事長陳立白強調，雖然近期 DRAM 現貨價走勢較弱，但伺服器、資料中心需求仍支撐合約價持穩，看好隨著第 3 季旺季需求啟動，下半年 DRAM 價格將持穩。

威剛表示，5 月 DRAM 需求暢旺，DRAM 產品營收攀升至近 20 億元，較 4 月增加近 4 成，營收占比也成長至 66.5%；非 DRAM 產品營收占比則為 33.5%。

至於供需相對複雜的 NAND Flash，陳立白指出，其價格能見度雖較低，但已提前在第 1 季降低庫存風險，從第 2 季起，受到 NAND Flash 跌價影響程度將相對減少，樂觀看待今年公司整體營運將可逐季走高，下半年表現優於上半年。

此外，威剛也與中華電 (2412-TW) 異業結盟合作，雙方將共同進軍智慧音箱市場，在本周登場的台北國際電腦展上，展出中文語音系統智慧音箱，目標取得台灣智慧音箱市占前 2 名，產品預計第 3 季正式量產。