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DRAM需求暢旺 威剛5月營收月增2成寫今年次高

鉅亨網2018/06/05 15:49
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記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (5) 日公布 5 月合併營收 29.63 億元，受惠 DRAM 需求暢旺，營收月增 20.39%，年增 16.35%，為今年單月營收次高；今年前 5 個月累計營收 133.79 億元，年增 2.26%。

威剛表示，5 月 DRAM 需求暢旺，DRAM 產品營收攀升至近 20 億元，較 4 月增加近 4 成，營收占比也成長至 66.5%；非 DRAM 產品營收占比則為 33.5%。

威剛董事長陳立白強調，雖然近期 DRAM 現貨價走勢較弱，但伺服器、資料中心需求仍支撐合約價持穩，看好隨著第 3 季旺季需求啟動，下半年 DRAM 價格將持穩。

至於供需相對複雜的 NAND Flash，陳立白指出，其價格能見度雖較低，但已提前在第 1 季降低庫存風險，從第 2 季起，受到 NAND Flash 跌價影響程度將相對減少，樂觀看待今年公司整體營運將可逐季走高，下半年表現優於上半年。

此外，威剛也與中華電 (2412-TW) 異業結盟合作，雙方將共同進軍智慧音箱市場，在本周登場的台北國際電腦展上，展出中文語音系統智慧音箱，目標取得台灣智慧音箱市占前 2 名，產品預計第 3 季正式量產。

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〈樂退方程式〉民眾退休後理...創業家5月營收創同期新高 ...

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