〈樂退方程式〉民眾退休後理財 最在意獲利穩定性、配

根據摩根投信今 (5) 日公布今 (2018) 年的退休快樂指數調查，針對退休後的固定收益來源，民眾最在意的為獲利穩定性 (41.6%)，其次配息率高低 (33.1%)，此外，調查也發現，退休快樂指數達 80 分以上的退休快樂族，多數退休後決定持續投資，反觀快樂指數不滿 60 分的退休窮忙族，退休後普遍不再投資。

摩根投信執行董事劉玲君表示，觀察快樂族與窮忙族對於固定收益來源的偏好，可發現快樂族對獲利穩定性在意比重達 44%，相較於配息率高出超過 14 個百分點。

劉玲君認為，快樂族在退休理財部分，幾乎都有所行動，因此，深知固定現金流穩定的重要性，遠超過配息率的高低。相較之下，窮忙族對於獲利穩定及配息率兩者之間差異並不顯著，僅相差 5 個百分點。