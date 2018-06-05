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「綠能產業人才培訓據點」建置　邀集產官學合作

記者黃文博／台南報導2018/06/05 16:03
▲柯呈枋、顏惠結、戴榮吉、莫素娟、黃志煌及黎靖共同點觸綠能水晶球。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.05
▲柯呈枋、顏惠結、戴榮吉、莫素娟、黃志煌及黎靖共同點觸綠能水晶球。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.05

瞄準綠能產業，提供人才培訓管道，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署聯合南臺科技大學，今（5）日邀集產官學研各界代表，共同出席「綠能產業人才培訓據點」建置暨啟動儀式，會中同時邀請康那香公司董事長戴榮吉，針對綠能科技產業新願景發表經驗分享，期望透過拋磚引玉，吸引更多產業界共同投入發展綠能科技領域。

分署長柯呈枋表示，政府力推五加二創新產業，賴清德院長更期許沙崙綠能科學城成為全國綠能產業發展的引擎，勞動部亦積極加強人才培訓，因此雲嘉南分署結合南臺科技大學辦理「107年度產業技術人才培訓據點建置計畫」，並預計於8月率先開辦2班的失業者職前訓練班及3班在職者進修訓練班，教授太陽能、再生能源等綠能科技專業知識，預計可培訓逾百位產業相關人才投入綠能科技領域，滿足人才缺口及提供在職進修訓練管道。

南臺科大副校長張鴻德也表示，南臺科大積極培育在地化人才，鏈結產官學研的能量與技術，提供綠能從業廠商產學合作、企業教育訓練、產業人才培訓等加值服務，並本著技職教育「多元適性」與「務實致用」的宗旨，致力於以「做中學」方式，為綠能產業培育所需人才，也讓學生畢業後能夠學以致用。

「35年前就想投入能源產業革命，但技術不成熟，今年終於有重大突破！」，康那香董事長戴榮吉也應邀出席分享如何從不織布王國鏈結綠能科技產業，原來康那香不只生產衛生棉，戴榮吉更積極將觸角延伸，前後投入上億元資金，終於研發出可充放電的新型態鎂電池，未來可望有效改善舊式電池的缺點，也更省錢環保，對綠能科技產業將有重要貢獻。

「綠能產業人才培訓據點」建置啟動儀式由柯呈枋、經濟發展局科長顏惠結、戴榮吉、聯盛冷氣空調董事長莫素娟、建築師黃志煌及南臺研究發展暨產學合作處長黎靖共同點觸綠能水晶球，象徵聚集產官學研各界共同進行人才培訓計畫。

關鍵字南臺科大柯呈枋戴榮吉莫素娟
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