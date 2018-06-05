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影／生死一瞬間　砂石車掉落磚塊砸中後車幸未釀成大禍

記者方宣喻／高雄報導2018/06/05 17:58
▲磚塊突然掉落砸擊後方自小客車。（圖／高市警局提供, 2018.06.05）
▲磚塊突然掉落砸擊後方自小客車。（圖／高市警局提供, 2018.06.05）

高市警局湖內分局阿蓮分駐所警員巡邏勤務時，接獲110通報在阿蓮區峰北31-1號前有一台自小客遭砂石車之磚塊掉落砸擊，警方立即趕往事故現場，張男稱駕駛自小客車出門不到三分鐘，車子前方之擋風玻璃不慎遭到前方砂石車之磚塊掉落砸擊，嚇壞了駕駛及乘客，幸好駕駛與副駕駛皆無受傷，真是生死一瞬間！警方經由自小客車駕駛提供之行車紀錄器找到肇事砂石車之駕駛，肇事駕駛稱當時不知道輪胎中間夾著一塊磚塊，飛落砸擊行駛於後方之自小客車，警方仍依交通事故規定之正常流程處理。


▲磚塊突然掉落砸擊後方自小客車。（圖／高市警局提供, 2018.06.05）

張姓駕駛人於前方之一台砂石車之磚塊突然掉落砸擊後方自小客車，致自小客車之前方擋風玻璃都被砸碎了，自小客車上之張男及前座之旅行青蛙皆飽受驚嚇，所幸無人傷亡。經警方查看自小客車之行車紀錄器，發現那個掉落之磚塊不是從砂石車上方掉落的，磚塊原本是夾在砂石車輪胎中的縫隙，因砂石車行駛時輪胎不停轉動，磚塊因離心力而拋出砸擊後方之自小客車，這下害的張男不能帶著旅行青蛙外出旅行。


▲小客車前方擋風玻璃都被砸碎。（圖／高市警局提供, 2018.06.05）

湖內警分局長孫成儒呼籲民眾，行車時隨時注意前後左右來車，保持行車距離，以策安全。民眾對於阿蓮警方接報後，能立即至路口疏導交通，現場警戒注意路人之人生安全，防制交通意外事故發生及保護民眾生命財產安全，獲得在地居民及用路人的感謝與高度讚賞。

關鍵字擋風玻璃砂石車石頭砸車
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