廣編／最強學生音樂賽事登場　謝和弦與重量級評審坐鎮

孕育茄子蛋、睡帽樂團等新生代創作新秀的「站出來 我們咖啡廣場見 音樂挑戰賽」堂堂邁入第7屆! 今年度報名樂團組數超過200團，高水準表演與創作素質，再次震撼本土樂壇。於本周日(6/3)登場的「站出來音樂挑戰賽」決賽現場，除了匯聚從國高中~大專的各地音樂新銳，更請到董事長樂團等資深音樂人坐鎮評審，賽事精彩程度不輸一級賽事! 歌唱組冠軍張(革玉)勍，海豚音演唱Vitas經典名曲驚豔四座，更與現場嘉賓謝和弦同台飆唱「愛不需要裝乖」，驚人演唱實力連謝和弦本人也直呼是「近期最有感合唱對象」。平均年齡最小的「小團」，則以超齡演唱實力，藉兩首自創曲技壓全場奪得國高組冠軍。大專組「溫達有話豪說」突破流行樂團限制，女主獨特嗓音結合二胡演奏，創造如夢似幻的空靈氛圍，大獲評審讚賞奪冠。

隨著創作風氣的盛行，「玩樂團」成為不少年輕族群以音樂創作展現自我的途徑。為鼓勵更多年輕人站出來且提早在音樂產業向下扎根，也為台灣提早發掘更多潛力新秀，咖啡廣場自2012年起與台灣音協共同舉辦「站出來」樂團賽事，提供從國高中到大專學生一個發光發熱的專屬舞台。歷經初賽、複賽的激烈篩選後，今年度共計歌唱組4組、國高中組4組與專組8組晉級決賽。

海豚女聲張(革玉)勍：11歲擔任選秀節目大魔王、16歲憲哥節目飆唱獲讚：不輸鄧紫棋！

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決賽名單臥虎藏龍，在賽前即引發高度關注。現場更有多組新秀黑馬出線，高水準表演實力連專業評審也驚呼。

今年度的「站出來音樂挑戰賽」，除了力邀知名創作歌手謝和弦站台，重量級樂壇評審坐鎮，更砸下重金打造舞台，將現場升級成演唱會等級規格，將比賽張力拉到最高點。官方Youtube頻道同步線上直播，將現場感動歌聲分享給更多粉絲。主辦單位表示，台灣過往不乏知名創作樂團，從五月天到近期的滅火器、草東沒有派對，再再顯示只要給予足夠的舞台，絕對有更多的團體可以讓台灣發光發熱，也希望「站出來」可以成為支持國內年輕音樂人的最佳舞台!