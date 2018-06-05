創業家5月營收創同期新高 電商同業樂觀可期

創業家兄弟共同創辦人吳佩雯指出，近期電商市場中有許多不好的消息，讓外界以寒冬的角度看待整體電商市場，不過，內部認為，現在起才是電商大幅攻占全零售市場的開始，從今年以來累計營收達 20.33 億元、年增 52.04% 可看出，表現明顯優於全零售業的成長幅度。

電商平台業者創業家 (8477-TW) 今 (5) 日率先其他電商公布 5 月合併營收，達 4.06 億元，月增 13.75%，年增 63.86%，創同期新高，其中，旗下 B2B2C 平台松果購物轉為大幅度的成長，成為主要動能之一，這個好成績也讓後市將公布營收的網購業者表現受到期待。

創業家進一步說明，松果購物自去年 12 月起轉虧為盈，至今每月獲利能力穩健攀升，今年前 5 月累計交易額較去年同期成長高達 185%，為母公司帶來正向挹注。

而創業家旗下三大垂直電商平台生活市集、好吃市集和 3C 市集，在有效掌握高溫商機下，帶動夏季家電、涼感小物和冰品等熱賣，再加上端午節粽子商機湧現，維持成長表現。

展望後市，創業家除了持續看好電商市場的成長潛力，接下來還有策略合作的 GOMAJI「宅配購物 +」6 月正式營運，以及創業家兄弟的周年慶大檔，預料業績將持續熱絡。