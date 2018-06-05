「不忍看台灣在綠黨執政下淪亡」呂秀蓮哽咽：要切腹自殺

前副總統呂秀蓮 30 日透過 LINE 群組宣布「 Bye Bye！民進黨！」並強調「民進黨跟我沒關係」，宣布正式和民進黨切割，更傳出可能脫黨參選年底台北市長消息，震驚外界。呂秀蓮昨（ 4 ）日提到此事一度哽咽，表示和總統蔡英文「相見不如不見」，感嘆不忍看到台灣在民進黨執政下淪亡，甚至揚言「要切腹自殺」。
呂秀蓮得知市長人選提名失利後，第一時間在 LINE 群組發表聲明「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！」 並痛心寫下「 Bye Bye ！民進黨！」事後更稱自己已和民進黨無關，在政壇投下一顆巨大的震撼彈。至於未來是否有意脫黨參選？她則回應「不排除任何可能性」。
呂秀蓮昨日接受媒體訪問，表示民進黨高層認為「不支持我就是不愛台灣」，並斷言若 2018 年台北市拿不回來， 2020 年一定會失去政權，接著 2020 年習近平的手就會伸進來。呂秀蓮說，即便在民主社會中，政黨輪替是很自然的現象，但她不忍心看到台灣在民進黨執政時候淪亡，甚至為此表示「要切腹自殺」。
呂秀蓮脫黨消息一出，蔡英文、陳菊等人紛紛喊話慰留，她指出，目前已接到超過 4 通以上來自總統府的電話，表示蔡英文想見面，她雖然沒有明確「拒絕」，但都回應「相見不如不見」，強調過去有很多機會卻都沒有見面，現在再見也沒任何意義了。