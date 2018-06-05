「不忍看台灣在綠黨執政下淪亡」呂秀蓮哽咽：要切腹自殺

前副總統呂秀蓮 30 日透過 LINE 群組宣布「 Bye Bye！民進黨！」並強調「民進黨跟我沒關係」，宣布正式和民進黨切割，更傳出可能脫黨參選年底台北市長消息，震驚外界。呂秀蓮昨（ 4 ）日提到此事一度哽咽，表示和總統蔡英文「相見不如不見」，感嘆不忍看到台灣在民進黨執政下淪亡，甚至揚言「要切腹自殺」。

呂秀蓮得知市長人選提名失利後，第一時間在 LINE 群組發表聲明「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！」 並痛心寫下「 Bye Bye ！民進黨！」事後更稱自己已和民進黨無關，在政壇投下一顆巨大的震撼彈。至於未來是否有意脫黨參選？她則回應「不排除任何可能性」。