「兒子對不起」　F-16殉職飛官臉書告白太催淚

空軍少校吳彥霆昨（ 4 ）日駕駛 F-16 戰機於漢光演習中執行演訓任務，卻不幸墜機殉職，消息傳出令各界深感悲痛。同在軍中服役的妻子在臉書寫下「我跟兒子會堅強的」，一番話語更令親友不捨痛心。而吳彥霆臉書上一張張生活照，以及過去寫給兒子的一句告白話語，更可看出吳彥霆是一位愛家的好爸爸。
昨日下午傳出戰機墜毀後，軍警消立即動員，花費數小時全力搜救，陸續發現飛機殘骸、飛行員裝備及吳彥霆的臂章、肉塊等物四散，經鑑定證實吳彥霆不幸殉職。吳彥霆妻子林芳瑩聞訊，透過臉書感謝大家關心「我目前還沒辦法回應各位的關心，謝謝你們對彥霆的關心，我跟兒子會堅強的。」
▲殉職飛官吳彥霆曾在臉書寫下對兒子的告白，短短一句話滿溢父愛。（圖／翻攝自臉書）
吳彥霆的臉書上，不只將妻小的照片當成封面，也時時記錄著與妻小的相處點滴，不論是兒子「小不點」逗趣表情、熟睡模樣，或是看病時大哭的神情，每一刻都被吳彥霆的鏡頭捕捉分享在臉書上，看得出來對兒子相當疼愛。
其中，吳彥霆在 2 年多前寫下對兒子的告白「兒子對不起，爸爸什麼都買不起，但是爸爸愛你。」短短一句話，讓人從中感受到他對兒子滿滿的愛。如今，這句話看在大家眼裡，除了鼻酸，更心疼家中少了他這位好爸爸，將會度過一段辛苦難熬的時間。