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中市北屯自辦公辦重劃進度緩慢　影響地主權益

記者柳榮俊／台中報導2018/06/05 18:03
▲北屯區單元13重劃、第14期公辦重劃進度緩慢至今土地仍未點交地主（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.5)
▲北屯區單元13重劃、第14期公辦重劃進度緩慢至今土地仍未點交地主（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.5)

台中市議會今(5)日進行交通地政業務質詢，市議員曾朝榮表示，北屯區單元13自辦重劃，以及第14期公辦重劃。進度緩慢至今土地仍未點交地主，影響民眾權益至鉅，希望市府地政局督促加快開發腳步，為地主爭取權益、以提升生活品質。

議員曾朝榮表示，第13單元自辦重劃區，自民國98年市府就已經核備同意開發，至今尚未完成辦理重劃；第14期公辨重劃占地面積404.39公頃，土地所有權人高達4115人，但施工進度因辨理變更造成進度緩慢，地主土地尚未取回，造成地主只能在外租房子，嚴重影響地主權益甚鉅，曾朝榮希望地政局儘速完成土地分配，避免造成民眾權益更大損失。

此外，市議員邱素貞指出，台中第12單元長春自辦重劃進度，由於地主對配地結果提出異議，希望地政局介入協助解決，讓土地所有權人早日取得土地，進行開發利用。

地政局長張治祥表示，單元13自辦重劃有102公頃，現在重劃會組成被部分地主提訴訟重劃會不成立，一審重劃會勝，目前二審訴訟中，重劃會表示，待二審結果出來再進場。會督促重劃會積極進行，也不排除收回公辦的可能性。

第14期公辨市地重劃區，因受工程規劃、施工進度及都市計畫變更等作業影響，俟公共設施用地負擔及費用負擔確定後，即辦理重劃前、後地價查估、計算負擔、土地分配、地籍整理及權利變更登記作業，預計今年8、9月會公告地主禁止所有權轉移，全區預估土地分配完成日期為107年底。

第12單元重劃，重劃土地分配已確定，地主與重劃會目前進入訴訟中，如地主願意與重劃會進行協調，地政局很樂意協助，甚至主動幫忙開協調會，希望雙方坐下來好好談。重劃會的抵費地，要點交給地主，地上物一定要排除，土地一定是「乾淨」的。

至於地主質疑重劃會所要取得的抵費土地的處理，地政局有把關的機制，不會讓重劃會為所欲為。

關鍵字市地重劃台中市議會邱素貞
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