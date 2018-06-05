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高雄海洋城堡親子夏令營　7月開跑

記者黃守作／高雄報導2018/06/05 16:16
▲由台灣港務公司與高雄市政府相關單位共同主辦的高雄海洋城堡親子夏令營活動，將於7月開跑，由台灣港務公司董事長吳宏謀(左5)與高雄市副市長蔡復進(中)等人，為此一活動暖身。(圖／記者黃守作攝，2018.06.05)
▲由台灣港務公司與高雄市政府相關單位共同主辦的高雄海洋城堡親子夏令營活動，將於7月開跑，由台灣港務公司董事長吳宏謀(左5)與高雄市副市長蔡復進(中)等人，為此一活動暖身。(圖／記者黃守作攝，2018.06.05)

台灣港務公司與高雄市政府相關單位於今(5)日上午，在高雄市政府四維行政中心中庭，為將於7月開跑的高雄海洋城堡親子夏令營活動暖身。

由台灣港務公司與高雄市政府相關單位主辦的高雄海洋城堡親子夏令營活動記者會，是由台灣港務公司董事長吳宏謀與高雄市副市長蔡復進共同主持，台灣港務公司總經理郭添貴、市府教育局局長范巽綠、海洋局局長林英斌、社會局局長姚雨靜、民政局局長張乃千、高雄市旅行公會理事長吳盈良、陽明海運公司資深協理朱介立、前鎮國中校長梁華蓁，以及雲頂郵輪集團麗星郵輪副總裁劉曉寧等人與會。

台灣港務公司董事長吳宏謀表示，高雄市擁有河、港、海的豐富海洋環境，素有「海洋首都」的美譽，為了扎根海洋教育、奠定海洋台灣的基礎，該公司結合高雄市政府相關單位，於高雄港麗星郵輪寶瓶星號的7月24日至26日航次，舉辦2018海洋城堡親子夏令營活動，首創結合郵輪、夏令營及海洋教育旅程，為全國國小4年級至國中2年級學生規劃一系列海洋智能饗宴之旅。

吳宏謀指出，此一海洋城堡親子夏令營活動，更提供12位弱勢孩童共同參加，由於陽明海運公司長年致力於海洋文化推廣，並熱心於公益教育事業，由該公司擔任贊助單位，讓弱勢孩童享有一個具知識性，且富教育意義的暑假夏令營。
 

關鍵字高雄麗星郵輪夏令營
康那香董事長戴榮吉應邀出席分享

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