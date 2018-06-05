大考將登場 安徽毛坦廠中學再現萬人送考

（中央社台北5日電）中國大陸高考即將登場，被譽為「亞洲最大高考工廠」的安徽省六安市毛坦廠中學，今早再現萬人送考的熱烈場面。這所以苦讀、高錄取率聞名的中學，今年將有1萬5000名學生搶進高考窄門。

大陸高考（類似台灣過往的大學聯考）將在7日登場，今年報名考生人數達975萬人，比去年增加35萬人。2017年，大陸高考錄取率為74.46%，但能夠考取一本大學（全國重點大學）的考生，在安徽只有14.2%。

綜合陸媒報導，每年6月5日都是毛坦廠中學的「送考節」，這一天，上萬名考生從學校集體搭車到六安市區準備參加考試。