大考將登場 安徽毛坦廠中學再現萬人送考

（中央社台北5日電）中國大陸高考即將登場，被譽為「亞洲最大高考工廠」的安徽省六安市毛坦廠中學，今早再現萬人送考的熱烈場面。這所以苦讀、高錄取率聞名的中學，今年將有1萬5000名學生搶進高考窄門。
大陸高考（類似台灣過往的大學聯考）將在7日登場，今年報名考生人數達975萬人，比去年增加35萬人。2017年，大陸高考錄取率為74.46%，但能夠考取一本大學（全國重點大學）的考生，在安徽只有14.2%。
綜合陸媒報導，每年6月5日都是毛坦廠中學的「送考節」，這一天，上萬名考生從學校集體搭車到六安市區準備參加考試。
校方表示，今年有59個高三應屆班、68個復讀班（重考班）約1萬5千名考生。
儘管官方宣布，為保障考生平和心態、排除交通安全疑慮，今年不再舉辦送考系列活動，並要求不再放鞭炮、不圍觀車隊，但今天早上，上萬名熱情難擋的家屬仍擠爆校門口與周邊道路。
上午8時8分「吉時」到，第一批送考車隊緩緩開出學校，家屬們揮舞紅色小旗，拉起布條、標語預祝考生金榜題名。許多人拿起智慧手機攝影，把畫面直播給未到現場的家屬。
毛坦廠中學考前還有放天燈、燒香祭拜神樹等祈福習俗，考生與家屬仍無視官方三申五令，這幾個夜晚都可看到天燈齊升的壯觀場景；神樹旁的巷弄，牆壁都被煙燻黃。
毛坦廠中學成立於1939年，1952年改制為公立高中，目前在校生多達2萬5000人。
這所中學以苦讀以及連續多年的高本科（四、五年制大學）錄取率而聞名；當地不但因而被譽為「高考鎮」，毛坦廠中學還有「亞洲最大高考工廠」的稱號。
毛坦廠中學的學生禁止使用手機與筆記型電腦，校內到處林立的電話亭在今日反成奇觀。
學生宿舍房間沒有電源插座，學生被嚴禁談戀愛。另外一半學生住在鎮上，大多與母親一起棲身在狹小的隔間裡。當地政府取締了一切娛樂場所。
毛坦廠中學嚴格的作息管理和優異的升學率，每年都吸引數萬名來自各地的學生前來求學。湧入的學生和陪讀家長也為毛坦廠鎮帶來源源不斷的活力和商機。（編輯：楊昇儒/陳家倫）1070605