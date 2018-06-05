新生兒染腸病毒重症 107年累計5例

（中央社記者陳葦庭台北5日電）一名出生才12天的男嬰確診感染伊科病毒11型併發重症，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，今年腸病毒併發重症病例已累計10例，且其中5例為1歲以下嬰兒。

羅一鈞表示，國內腸病毒就診人次逐漸上升，上週國內腸病毒健保門急診就診共1萬794人次，已經接近流行閾值，其中腸病毒併發重症病例已經累計10例，比去年的2例高出許多，且其中5例為1歲以下嬰兒。

他說，上月新增一例新生兒感染伊科病毒11型併發重症確定病例，該名新生兒出生12天後便出現發燒、活動力及食慾下降、呼吸急促等症狀，就醫後因病情惡化轉北部某醫學中心治療，目前仍在新生兒加護病房中。