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新生兒染腸病毒重症 107年累計5例

中央社2018/06/05 16:05
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北5日電）一名出生才12天的男嬰確診感染伊科病毒11型併發重症，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，今年腸病毒併發重症病例已累計10例，且其中5例為1歲以下嬰兒。

羅一鈞表示，國內腸病毒就診人次逐漸上升，上週國內腸病毒健保門急診就診共1萬794人次，已經接近流行閾值，其中腸病毒併發重症病例已經累計10例，比去年的2例高出許多，且其中5例為1歲以下嬰兒。

他說，上月新增一例新生兒感染伊科病毒11型併發重症確定病例，該名新生兒出生12天後便出現發燒、活動力及食慾下降、呼吸急促等症狀，就醫後因病情惡化轉北部某醫學中心治療，目前仍在新生兒加護病房中。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，新生兒可能經由孕婦分娩過程或是產後人際接觸等途徑感染腸病毒，常見好發於新生兒的腸病毒為伊科病毒及克沙奇病毒，感染初期會有發燒、活力不佳、食慾降低等情形，並容易引發心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等重症徵狀，提醒家長一旦發現孩子出現上述症狀，應儘速帶至醫院接受治療。

疾管署也提醒，5歲以下是嬰幼兒腸病毒併發重症的高危險群，提醒家中有孩童的民眾應落實勤洗手，另外，準媽媽懷孕期間，應注意手部及呼吸道衛生，產前14天至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等疑似腸病毒感染症狀時，應主動告訴醫師以利診斷及處置。（編輯：管中維）1070605

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