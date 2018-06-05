影／風騷60年很夠了　張忠謀：退休後享受人生第四階段

台積電股東會今日登場，由於這是張忠謀在退休前最後一次主持股東會，因此吸引許多股東粉絲到場，會場幾乎被擠爆。會上，張忠謀說台積電30多年來，有著奇蹟性的成長，在營收、獲利或是世界上的重要性方面都很卓越，雖然他將退休，但對下一屆董事會的組成很有信心。

台積電股東會今（5）日登場，董事長張忠謀正式退休。會後有媒體詢問，「有人說沒有張忠謀，台灣經濟就會出問題」。張忠謀說，「不會啦」，江山代有才人出，各領風騷20年，自己已經風騷60年很夠了。他說退休心情真的很好，他要好好享受他人生第四階段的退休生活。

會後台積電舉行媒體記者會，創辦人張忠謀親自出席，說自己才剛剛退休2個小時，要好好度過他人生中重要的第四階段。他回憶，他人生已度過三個階段。如果有看張忠謀寫的自傳，就會知道第一階段是他的學生時期，包括24歲的大學生活，他在這階段培養許多興趣，包括聽音樂、看歌劇、打橋牌等。

第二階段是張忠謀在美國德州儀器（TI）任職逾25年，一路升到資深副總裁，當時的他才41歲，不僅是德儀內部第三號人物，也是華人在美國職位最高的專業經理人。而第三階段則是創立台積電，不僅讓台積電成為全球晶圓代工龍頭，也讓台灣電子業在國際上發光發熱。

第四階段則是張忠謀口中最珍惜的退休生涯，他說退休生活主要以自己喜歡的事為主，除了已經計畫好要去中國大陸打橋牌、也會聽音樂會，而首要任務還是要完成自傳的下半冊，同時也不排除跟太太出席公益活動。