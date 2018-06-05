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中央社

雲嘉嘉街頭藝人入監徵選 雲二監展現多元藝術

中央社2018/06/05 16:13
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣5日電）今年首度推出「一地考證，三縣市展演」的雲嘉嘉街頭藝人徵選，雲二監入監徵選，融合傳統與現代藝術，為收容人開啟復歸社會新契機，今天有15組、23人取得證照。

雲林縣政府與法務部矯正署雲林第二監獄，從2014年起合辦雲林縣街頭藝人入監徵選，首創矯正機關在監獄徵選街頭藝人，開辦多元創新藝文教化活動，至今已有100多名收容人取得證照。

雲林縣政府特聘評審團今天再度進入雲林第二監獄徵選街頭藝人，縣長李進勇表示，雲林縣街頭藝人徵選至今9年，除開放一般民眾徵選，也入監徵選，今年首度推出「一地考證，三縣市展演」，嘉惠縣民及街頭藝術家，也希望透過「藝動心靈」的力量，讓收容人取得街頭藝人資格，以利出監謀生，廣開更生契機。

今天的入監徵選計有32名收容人、1名職員及1名教誨教師報名，由雲林縣政府特聘評審團入監評分，徵選內容以表演藝術為主，分別有醒獅團、樂團表演、掌中戲演出等，文創工藝有創意篆刻、造型氣球、書法技藝等多元藝術展現。

縣府文化處長林孟儀表示，這次徵選共有23組、34人參加，計有15組、23人通過取得證照，充分展現街頭藝人的多元表演風格，並贏得滿堂喝采。

值得一提的是，雲二監徐姓管理員以掃把、水管、鞋帶、邊角木料等廢棄物，自行製作二胡及小提琴，並彈奏多首名曲，讓人眼睛為之一亮，還有前雲林縣政府教育局長郭清江報名薩克斯風演奏，希望以自身72歲仍報考，鼓勵收容人活到老學到老、培養永不放棄的精神。（編輯：施燕飛）1070605

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