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你看過神像露齒嗎？台南下湖關帝廟的露齒之謎

保庇2018/06/05 16:01
你看過神像露齒嗎？台南下湖關帝廟的露齒之謎（圖／保庇）
你看過神像露齒嗎？台南下湖關帝廟的露齒之謎（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）位於台南關廟區的下湖關帝廟根據廟方資料創建於康熙46年（西元1707年），原廟位於過溪仔，卻因年久失修而荒廢；後於乾隆43年（西元1778年）重建於現址。

關帝廟原本是埤頭、下湖兩個村庄共有，但於民國55年（西元1966年）關帝廟計畫整建時，因有埤頭村民主張將廟遷建至埤頭社區，但下湖居民堅持留在原地即可；最後經關帝爺聖示，埤頭村分得廟物及三分之二廟產，得擇地另建，而下湖村則留神明金尊，得於原地整建。整建竣工後，下湖村的關帝廟正名為「下湖關帝廟」。

下湖關帝廟露齒關帝像。（圖／許志鴻攝）
下湖關帝廟露齒關帝像。（圖／許志鴻攝）

下湖關帝廟於民國97年（西元2009年）展開重建計畫，就在準備將神像移祀到廟旁的臨時行宮時，信徒整理到一半發現大關帝神像原來是尊「露齒神像」！且不只是鎮殿大關帝爺，就連二關帝也露出一口潔白的牙齒！這震撼的消息很快就在村里間傳開，因為供奉了三百多年，竟然沒有一位信徒發現關帝爺神像有露齒。

這震撼消息也吸引了記者前去採訪，下湖關帝廟管理會總幹事李正峯接受記者採訪時表示，因為在舊廟時，關聖帝君神像是被供奉在最裡面，再加上燈光昏暗，真的沒那麼容易察覺到關帝爺藏在黝黑長鬍鬚後的一口白牙。且總幹事李正峯還到處奔走詢問當地耆老是否有人知道露齒神像背後的故事，但都沒有人知道神像露齒的原因，也沒有查到有關露齒神像的相關文獻記載；甚至下湖關帝廟的總務走訪南台灣、東台灣近百間關帝廟，也都沒有發現其他任何一尊露齒關帝像。

而多年來鑽研宗廟藝術的文史工作者謝奇峰則表示，露齒關帝像確實相當罕見，且也已經找不到其中典故。但根據神像塑像的經驗推判，有可能是當時關帝爺當時有聖示，或是有託夢給神像雕刻師，雕刻師遂照著特殊的形象雕塑而出露齒神像；也有可能是神像雕刻師特有的風格表現。

露齒神像真的太少見了！下次到台南關廟除了吃鳳梨配關廟麵之外，也別忘了來這裡看看宗教界「特色景點」露齒關帝像喔！

 

資料參考：

你看過嗎！關公暴牙？神像露齒
下湖關帝廟－文化資源地理資訊系統

 

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