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國家環境教育競賽　嘉義縣社團獲全國第一特優獎

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/05 18:14
▲「鄉村永續發展協會」獲第6屆國家環境教育競賽團體組全國唯一特優獎，理事長吳淑芳(右)上台受獎。（圖／嘉義縣政府提供, 2018.06.05）
▲「鄉村永續發展協會」獲第6屆國家環境教育競賽團體組全國唯一特優獎，理事長吳淑芳(右)上台受獎。（圖／嘉義縣政府提供, 2018.06.05）

嘉義縣「鄉村永續發展協會」在行政院環境保護署舉行的第6屆國家環境教育獎競賽中，獲得團體組全國唯一特優獎，獲頒新台幣100萬元獎金；「鰻鄉企業社」則從全國競爭者中，脫穎而出獲得民營事業優等獎項，為嘉義縣獲得無比殊榮。

「鄉村永續發展協會」在吳淑芳理事長，長期以東石沿海推動社區產業及環境教育，已經深入民間，並傳播「環境教育是生活的態度，不是工作」的中心理念，認養廢棄學校及魚塭改造成為環境教育推廣基地，營造成為最自然也最友善環境樣貌的場域。

吳淑芳引領工作團隊，善用公部門、學術機構與網路資源，建構完整夥伴關係，並將閒置的空間妥善再利用，是最成功的典範；而且成立聯合國姐妹花工作坊，扶助新住民融入社區，教導新住民們如何將環境教育結合社區資源，與在地漁村產業文化來提升經濟來源，不僅讓新住民能夠找到自信，改善家庭結構及凝聚力，更成為協會的生力軍，讓環保的意識成為生活中的一種態度。

「鰻鄉企業社」以民營事業推動環境教育，代表嘉義縣並勇奪民營事業組的環境教育優等獎，在「養魚要先養水，養水要先養土」的經營理念，落實生態級養殖、不用藥、使用循環水、中低密度養殖、農漁牧綜合經濟開發經營的安全健康，自產自銷品牌，深耕養殖環境的永續經營。

「鰻鄉企業社」社長邱經堯，希望讓大家都能瞭解生態養殖的意義，從生產、生態、生活三生一體及農漁牧人四位鏈結，環環相扣的生態環境，建立產品責任感，從自養至助養而達共養的技術，善盡環境保護理念，並致力實務推動，獲得優等獎項實致名歸。

嘉義縣政府環保局表示，鄉村永續發展協會與鰻鄉企業社獲得國家環境教育獎的殊榮，說明嘉義縣正透過環保生態，展現生命力，環保局也期盼各界單位透過產官學的合作方式，發揮環境教育的價值，走出一條生意盎然的路。

 

關鍵字嘉義縣鄉村永續發展協會環境教育獎鰻鄉企業社
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