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陳學聖電台受訪 年底選舉是民進黨期中考

中央社2018/06/05 16:18
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）國民黨桃園市長參選人陳學聖今天接受電台訪問時，對於桃園選戰相當樂觀；他說，年底選舉是對民進黨執政的期中考，也是對總統蔡英文的不信任投票，他將會打造不一樣的桃園市。

陳學聖今天接受「POP撞新聞」主持人黃清龍訪問，對於如何在艱困選區反敗為勝，陳學聖表示，中央與地方施政是很重要指標，雖然桃園市的施政滿意度高，但民眾慢慢也知道現任市長鄭文燦花錢比較多，近期發生的火災也讓大家發現桃園有很多結構性的問題未解決，顯示鄭文燦的滿意度其實沒想像中高。

陳學聖指出，年底的選舉是對民主進步黨執政的期中考，也是對蔡總統的不信任投票。從年金改革、勞基法、到農田水利會改制，民間都有怨言，也因此民進黨的地方首長會想要切割、保持距離，就是希望不要被中央執政拖累。

當主持人問到，民進黨是否會以兩岸關係鞏固綠營基本盤，陳學聖說，最近兩岸關係不理想，民進黨還是會訴諸這一點，但民眾對內政與經濟問題的痛苦遠超過兩岸關係，痛不痛苦就由民眾以選票來表達信任與否。

陳學聖指出，民進黨現在已經全面執政，無法再把責任推給別人；中國國民黨想要重返執政，不能僅依靠大環境有利形勢，還要思考能為民眾帶來什麼承諾，也要做得比民進黨還要好。（編輯：梁君棣）1070605

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