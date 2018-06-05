畫面曝光！只因拒絕復合　女大生遭恐怖情人槍殺

恐怖情人各國都有。泰國一名 21 歲女大生娜茶琳雅( Natchareeya Thaprajit )日前向男友提出分手，男方追到女生宿舍樓下要求復合遭拒，竟朝娜茶琳雅開槍，導致她當場身亡。

《每日郵報》報導，娜茶琳雅和 24 歲的男友普卡蓬（ Pukkapong Chittaro ）交往 4 、 5 年，日前娜茶琳雅提出分手，但普卡蓬不願意一直想復合。當地時間 4 日上午 11 時許，娜茶琳雅和另名女同學在宿舍門外看見等在該處的普卡蓬，娜茶琳雅相當生氣，表示要去上課，不願多談，不料普卡蓬竟當場掏槍射擊娜茶琳雅，一旁的女同學目擊這一幕，驚恐地表示「這一切就在我面前發生，我真的嚇壞了」。