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翁明顯看好檔案光碟成長 中環第4季拚轉盈

中央社2018/06/05 16:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）中環董事長翁明顯表示，既有消費性光碟產品第3季及第4季都會再漲價，商用檔案光碟目前營收占比約5%，預估2年後進入爆發成長期，預估第4季整體營運有機會力拚轉虧為盈。

2018台北國際電腦展今天登場，翁明顯開心分享近來光碟產業市況，他指出，既有消費性產品價格還是持續往上調整，第3季及第4季都還會調漲價格，預期今年下半年整體單季有機會轉虧為盈。

至於近來市場高度關注的歸檔檔案光碟，翁明顯表示，市場可以拭目以待，檔案光碟未來會有一個爆發期，但由於必需考量成本、碟機及量產、規格等因素，預期這2年是規格主流市場決戰的關鍵期，2年後會進入爆發期。

翁明顯表示，檔案光碟就是長壽型光碟，壽命需要30年以上，包括50G、 100G、 200G、 300G、500 G及1TB等，目前中環50G已經量產。主要應用包括醫療、學校、法院、國防，客戶分佈全球，以前是特定規格時代，預計未來進入冷世代，會進入統一規格。

翁明顯指出，中環檔案光碟目前約占5至10%，預估3年後檔案光碟營收占比有機會增加到20%到30%。

中環表示，大數據時代的來臨，全球資料量在10年內將有超過10倍的爆炸性成長，伴隨而來的數據儲存需求，也為光碟帶來新的發展契機。數據依使用頻率分為熱數據、溫數據及冷數據，其中冷數據的資料量預估將從30%比重逐年攀升。而目前冷數據採用硬碟或磁帶作為資料的儲存方式，需要消耗大量的電力，如何減少耗能成為當前產業發展的重要課題。

檔案光碟以其具有低耗能、長壽命、高安全性及低儲存成本的特性，為具有大量冷數據儲存需求的單位，例如雲端中心、醫療中心、圖書館及銀行等，提供最佳數據儲存解決方案。

中環表示，目前為太陽誘電唯一獨家授權廠商，產品品質深獲高端B2B專業市場的肯定。長壽型檔案光碟也取得日本專業碟片壽命測試機構的認證，為台灣第一家獲得此認證的廠商。中環一路從4.7GB光碟片到目前已發展出100GB及200GB的產品，未來更將往1TB的高容量光碟產品邁進。（編輯：楊凱翔）1070605

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