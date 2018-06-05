議會關心潮州鬥毆開槍致死案　警方嚴正執法安定人心

潮州鎮青少年因感情紛爭，引發雙方人馬半夜糾眾鬥毆並開槍致陸戰隊員、黃姓少年2人死亡案，成為全國矚目的社會事件，又網路上還謠傳「過了高屏溪殺人無罪」之語，引起縣議員李志偉高度重視，於議會殿堂特別質詢，警察局長江雅文說明案發後，即投入大量警力漏夜追查偵辦，24小時內緝捕23名相關犯嫌，其中6人已遭法院羈押禁見，警方正積極追緝在逃的洪姓主嫌。

潮州鎮內凌晨發生兩派人馬因感情糾紛，半夜糾眾談判鬥毆開槍致2死3傷案，縣議員李志偉認為此案讓縣民心生恐慌，特於議會質詢縣警察局長江雅文，要求警方全力偵辦外，如何確保縣民的生命財產安全。