議會關心潮州鬥毆開槍致死案　警方嚴正執法安定人心

潮州鎮青少年因感情紛爭，引發雙方人馬半夜糾眾鬥毆並開槍致陸戰隊員、黃姓少年2人死亡案，成為全國矚目的社會事件，又網路上還謠傳「過了高屏溪殺人無罪」之語，引起縣議員李志偉高度重視，於議會殿堂特別質詢，警察局長江雅文說明案發後，即投入大量警力漏夜追查偵辦，24小時內緝捕23名相關犯嫌，其中6人已遭法院羈押禁見，警方正積極追緝在逃的洪姓主嫌。
潮州鎮內凌晨發生兩派人馬因感情糾紛，半夜糾眾談判鬥毆開槍致2死3傷案，縣議員李志偉認為此案讓縣民心生恐慌，特於議會質詢縣警察局長江雅文，要求警方全力偵辦外，如何確保縣民的生命財產安全。
▲屏東縣議員李志偉。（圖／屏東縣警局提供）
江局長表示，案發後即迅速調派優勢警力，兵分多路追緝相關犯嫌，24小時內逮捕23名嫌犯到案，並全面清查有無幫派成員涉案，力求嚴辦到底，展現打擊犯罪絕不手軟的決心，至於網路謠傳「過了高屏溪殺人無罪」，根本是無稽之談，警察局重申將持續以優勢警力啟動快打部隊，全力壓制街頭暴力，防範類此案件發生。
▲屏東縣政府警察局長江雅文。（圖／屏東縣警局提供）
江局長再強調，已啟動防制措施，刑大與各分局，針對青少年易聚集犯罪點及特定處所，加強擴大臨檢及路檢勤務，絕不容許任何暴力發生，全面嚴正執法以淨化治安，安定社會人心。