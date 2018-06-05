NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈澳洲駐台代表訪高雄　強化實質合作韓國瑜公布小額捐款帳號8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

議會關心潮州鬥毆開槍致死案　警方嚴正執法安定人心

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/05 17:20
▲屏警方針對轄內青少年易聚集犯罪點及特定處所加強擴大臨檢。（圖／屏東縣警局提供）
▲屏警方針對轄內青少年易聚集犯罪點及特定處所加強擴大臨檢。（圖／屏東縣警局提供）

潮州鎮青少年因感情紛爭，引發雙方人馬半夜糾眾鬥毆並開槍致陸戰隊員、黃姓少年2人死亡案，成為全國矚目的社會事件，又網路上還謠傳「過了高屏溪殺人無罪」之語，引起縣議員李志偉高度重視，於議會殿堂特別質詢，警察局長江雅文說明案發後，即投入大量警力漏夜追查偵辦，24小時內緝捕23名相關犯嫌，其中6人已遭法院羈押禁見，警方正積極追緝在逃的洪姓主嫌。

潮州鎮內凌晨發生兩派人馬因感情糾紛，半夜糾眾談判鬥毆開槍致2死3傷案，縣議員李志偉認為此案讓縣民心生恐慌，特於議會質詢縣警察局長江雅文，要求警方全力偵辦外，如何確保縣民的生命財產安全。


▲屏東縣議員李志偉。（圖／屏東縣警局提供）

江局長表示，案發後即迅速調派優勢警力，兵分多路追緝相關犯嫌，24小時內逮捕23名嫌犯到案，並全面清查有無幫派成員涉案，力求嚴辦到底，展現打擊犯罪絕不手軟的決心，至於網路謠傳「過了高屏溪殺人無罪」，根本是無稽之談，警察局重申將持續以優勢警力啟動快打部隊，全力壓制街頭暴力，防範類此案件發生。


▲屏東縣政府警察局長江雅文。（圖／屏東縣警局提供）

江局長再強調，已啟動防制措施，刑大與各分局，針對青少年易聚集犯罪點及特定處所，加強擴大臨檢及路檢勤務，絕不容許任何暴力發生，全面嚴正執法以淨化治安，安定社會人心。

關鍵字糾眾鬥毆議會李志偉江雅文潮州
高雄海洋城堡親子夏令營　7月開跑蘇貞昌：新北需要有經驗老師傅治理

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan