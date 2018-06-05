大立光5月營收43.19億元 創今年新高 Q2可望

大立光在 5 月的出貨產品結構仍以 1000 萬畫素以上產品為主，占當月出貨比重 80-90%，至於 1000 萬畫素以下的產品占比都在 10% 以下。

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 公布 5 月營收為 43.19 億元，創今年以來單月新高，月增 14.57%，年增 14.69%；累計 1-5 月營收為 166.72 億元，年減 8.71%；對於 6 月的展望，該公司認為，處在新舊產品交替期，月營收將與 5 月持平；而第 2 季單季營收可望重返百億元大關。同時，大立光對於在台中精密機械園區的新廠，目前仍依既定的規劃進度進行人員、設備的進駐之中。

大立光營收 4 月以來節節攀高，顯示營收在獲中國大陸手機客戶群華為、OPPO 及 Vivo 拉貨加溫的加持下，加上生產良率的提升，帶動營收的增溫，由於 4、5 月營收的增溫，可望帶動大立光第 2 季單季營收重新站回 100 億元之上，營收季增幅度將達 15% 以上。

證券分析師張陳浩指出，由前一個交易日大立光股價走勢在築底完成後帶量上攻，已透露出大立光的接單趨於穩定向上，同時，依照市場對於蘋果手機研究深入的研究員郭明錤也研判今年蘋果的新款 LCD 螢幕手機上市時間將不會延後，等於是對於大立光下半年的鏡頭組出貨形成有利態勢，且在大立光的生產規模優勢之下，即使蘋果公司有意壓低新手機終端售價，對於大立光業績也不致造成太大的不利影響。

大立光第 1 季業績營收 88.77 億元，毛利率 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，大立光今年首季毛利率季減 8.39 個百分點，年減 7.64 個百分點，第 1 季稅後純益季減 53.31%，年減 29.76%。對於毛利率的減少，主要在於生產良率的下滑及營收規模縮小造成。

大立光 2017 年全年營收 531.28 億元，毛利率 69.36%，稅後純益為 259.76 億元，營收年增率 10%，毛利率年增 2.75 個百分點，每股純益 193.65 元，營收及獲利均創新高紀錄。大立光先前董事會已決議將在 6 月 12 日召開股東會，並決議擬配發去年股利每股 72.5 元，盈餘配發率為 37.43%。

大立光股價今天收盤上漲 35 元或 0.79%，收盤價報 4450 元，也創波段新高，成交量 835 張。