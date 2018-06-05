文武雙全暑期夏令營任您選　暑假樂活FUN一夏開跑

新竹縣政府今年推出允文允武的暑期夏令營，除了傳統的文藝琴、棋、書、畫外，首次推出「小小律師一日體驗營」，除田徑及各項球類訓練外，新增「消防隊的一天」及教導孩童如何照顧毛小孩的「小小獸醫營」等，總計超過150個營隊，縣長邱鏡淳要讓學童過個文武雙全的暑假生活。

綜合發展處處長陳冠義表示，首次推出的「小小律師一日體驗營」，將分2個梯次舉辦，活動地點在臺灣新竹地方法院，相信對學童來說是非常新鮮的體驗，讓孩子學習基本法律常識，並配合法規宣導，建立正確的法治觀念；綜發處副處長朱淑敏也表示，場景拉到法院，讓孩子實地參觀法庭，體驗各司法人員的角色扮演，可以將法律相關課程深植心中，達到預防犯罪的目的，相信對孩子會是很好的經驗。