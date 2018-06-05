文武雙全暑期夏令營任您選　暑假樂活FUN一夏開跑

新竹縣政府今年推出允文允武的暑期夏令營，除了傳統的文藝琴、棋、書、畫外，首次推出「小小律師一日體驗營」，除田徑及各項球類訓練外，新增「消防隊的一天」及教導孩童如何照顧毛小孩的「小小獸醫營」等，總計超過150個營隊，縣長邱鏡淳要讓學童過個文武雙全的暑假生活。
綜合發展處處長陳冠義表示，首次推出的「小小律師一日體驗營」，將分2個梯次舉辦，活動地點在臺灣新竹地方法院，相信對學童來說是非常新鮮的體驗，讓孩子學習基本法律常識，並配合法規宣導，建立正確的法治觀念；綜發處副處長朱淑敏也表示，場景拉到法院，讓孩子實地參觀法庭，體驗各司法人員的角色扮演，可以將法律相關課程深植心中，達到預防犯罪的目的，相信對孩子會是很好的經驗。
▲「小小律師一日體驗營」、「消防隊的一天」讓孩子能夠體驗不同的職業特性。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.05）
而「小小獸醫營」也是初次排入暑期夏令營課程，家畜所所長彭正宇表示，將教導孩子以尊重生命為出發點，認識寵物行為及如何照護自己心愛的毛小孩，建立正確與動物(寵物)的互動關係，了解動物疫苗施打流程及防疫的重要性。
另外，將在竹東鎮與竹北市兩處，各舉辦一梯次「消防隊的一天」，知道消防隊員是生活中幫助我們的人，認識消防車、消防工具以及消防員的一日工作，了解基本的自救方法，並讓幼兒明白基本的防火、救火常識，增強幼兒的防火意識。廣受好評的「校園小記者夏令營」，讓小朋友體驗當記者採訪的過程，並同時認識菸品對身體的危害，也是每年秒殺的活動之一。
▲新竹縣暑期夏令營允文允武選擇多元，更新增律師、消防員、獸醫、記者等職業體驗。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.05）
這次暑期夏令營開班類別有國際文化類、知性藝文類、技能研習類、台灣文化類等超過150個營隊，等待家長帶著孩子來報名參加，詳細資訊請上新竹縣政府官網(http://www.hchg.gov.tw/)查詢。