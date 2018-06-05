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慶富陳偉志棄保潛逃 檢要查承辦員警

中央社2018/06/05 16:37
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄5日電）涉軍方獵雷艦詐貸案的慶富造船少東陳偉志棄保潛逃，高雄地檢署已分「他」案調查。為釐清案情，將承辦新莊派出所羅姓員警列為清查對象，以查明是否涉及失職等不法情事。

高雄地檢署今天指派檢察官董秀菁簽分「他」案追查，不排除近日傳喚羅姓員警到案說明。檢方也將調閱陳偉志、羅姓員警等相關人員的通聯記錄和資金等資料，查明是否有關聯性。

另外，左營警分局初步調查，羅姓承辦員警工作繁忙造成疏失，但空窗持續17天，所內主管沒發現，值班交接是否確實，檢方要查明法院交辦給分局的過程，及派出所內部作業情形。

至於媒體揣測陳偉志棄保潛逃「坐桶子」偷渡出境，對此檢、院目前都還無法斷定。不過陳偉志遭限制住居時，他的台、美2本護照都通知移民署，陳可能逃逸的方式除了偷渡外，檢方懷疑可能用變造護照，或者持有第3國護照。

高雄地方法院昨天審理慶富詐貸案，發現被告的陳偉志未出庭，並查知他在5月6日即未依規定向轄區左營警分局新莊派出所報到，雄院於17天後獲報令警方緊急拘提也不見人影。全案昨天開庭審理，法官認定陳偉志棄保潛逃。

高雄地檢署2月起訴慶富案，對象包括陳慶男夫妻、陳偉志、前執行長簡良鑑、顧問李維峰，對前4人命令限制住居、每天赴派出所簽到的效力持續4月1日。案件移審後高雄地院在3月26日開保全程序庭，仍裁定4人每天報到，但陳偉志表示從慶富大樓搬到左營忠貞路，3月27日起簽到地點從前鎮分局復興路所改為左營分局新莊所。

但陳偉志5月5日最後一次簽到後即未再現身，雄院去函高雄市警察局督察室查辦員警責任及懲處。高市察局昨天對延遲通報疏失祭出首波懲處，新莊派出所長黃立凡改調非主管職務，記小過2次；左營分局長蔡文峰、偵查隊長蔡信助各記小過一次。(編輯:孫承武)1070605

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