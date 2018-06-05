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台東縣府認購6噸水果　助果農免於血本無歸

記者鄭志宏 ／台東報導2018/06/05 18:20
▲台東縣長黃健庭帶領縣府各局處單位，認購滯銷水果共6噸，讓果農損失減少。（圖／台東縣府提供）
▲台東縣長黃健庭帶領縣府各局處單位，認購滯銷水果共6噸，讓果農損失減少。（圖／台東縣府提供）

最近香蕉和鳳梨豐收，南部縣市出現嚴重供需失衡狀況，產地價格崩跌，產期稍晚的台東看來也無法倖免，較往年均價相比落差相當大，恐血本無歸，農民憂心忡忡，台東縣長黃健庭發動縣府各局處認購在地鳳梨，幫助農民銷售，光是一天時間就登記購買5千多顆（約6噸），今（5）日起將分三天運至縣府分送到員工手上。。

台東是生產鳳梨與香蕉的一級果產地，由於今年氣候以至於產量豐收，收購價已經掉到每公斤6元，價錢已幾近崩盤，台東縣議會副議長陳宏宗在5月31日總質詢時要求縣府協助促銷，黃健庭縣長在現場也立刻指示，請縣內國軍單位及學校大量購買，也承諾努力接洽對岸友好往來城市，儘快把農產品銷售到大陸，讓農民不至血本無歸，落到全園耕鋤的地步。

全縣公務單位總動員，不論蕉香或鳳梨，昨日開始進行認購，僅一天時間就預訂了3955顆、137箱(每箱10顆)，共計5325顆。鹿野農會今日起將分３天運到縣府分送給訂購的員工。

今年的香蕉和鳳梨，不論是香氣及口感都優於其他地區，深受消費者喜愛，今年受滯銷潮影響，A級品價格跌落至每公斤6元左右，完全不符成本，陳宏宗代表農民及農會向黃健庭與縣府同仁表達感謝，也希望縣民及縣內各機關團體學校與部隊，近期內多多選購及食用在地的鳳梨與香蕉等作物，讓農民不必再為賣不出去而煩惱。

 

關鍵字黃健庭滯銷陳宏宗鳳梨香蕉
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