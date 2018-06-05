台東縣府認購6噸水果　助果農免於血本無歸

最近香蕉和鳳梨豐收，南部縣市出現嚴重供需失衡狀況，產地價格崩跌，產期稍晚的台東看來也無法倖免，較往年均價相比落差相當大，恐血本無歸，農民憂心忡忡，台東縣長黃健庭發動縣府各局處認購在地鳳梨，幫助農民銷售，光是一天時間就登記購買5千多顆（約6噸），今（5）日起將分三天運至縣府分送到員工手上。。

台東是生產鳳梨與香蕉的一級果產地，由於今年氣候以至於產量豐收，收購價已經掉到每公斤6元，價錢已幾近崩盤，台東縣議會副議長陳宏宗在5月31日總質詢時要求縣府協助促銷，黃健庭縣長在現場也立刻指示，請縣內國軍單位及學校大量購買，也承諾努力接洽對岸友好往來城市，儘快把農產品銷售到大陸，讓農民不至血本無歸，落到全園耕鋤的地步。