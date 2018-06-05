郝龍斌與台生座談　盼兩岸交流增進了解

國民黨副主席郝龍斌率團赴大陸出席第十屆海峽論壇，郝今(5)日參訪廈門青創基地時指出，海峽兩岸的交流本來就應該越來越熱絡，不應該有任何既定立場或築高牆防止這樣的熱絡，期盼從熱絡的交流中互創雙贏。他並表示，這次參加海峽論壇就是希望傾聽基層聲音，促進兩岸之間交流、合作，他相信台灣海峽和平穩定要靠基層民眾的交流，增進了解，減少誤解，創造雙贏，這是兩岸共同的期望。

郝龍斌說，兩岸過去透過通郵、通商、通航「三通」，建立非常好的溝通管道，讓兩岸能順利交流，也是兩岸和平穩定的基礎，經過幾十年交流後，現在兩岸之間學生往來，台灣到大陸學生約 1 萬人，大陸到台灣的學生也接近 1 萬人，這是「通學」；兩岸約有 36 萬對夫婦「通婚」；就業方面，約有 40 萬台灣人在大陸就業。所以「新三通」就是通學、通婚、通就業，透過「新三通」，兩岸之間不只是兩岸一家親，更是「兩岸一家人」，既然是一家人就應該互相合作、互相幫助，共創雙贏。