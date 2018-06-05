NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈澳洲駐台代表訪高雄　強化實質合作韓國瑜公布小額捐款帳號8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

郝龍斌與台生座談　盼兩岸交流增進了解

記者戴祺修／連線報導2018/06/05 17:02
▲國民黨副主席郝龍斌參訪廈門龍山青創基地。（圖／國民黨提供）
▲國民黨副主席郝龍斌參訪廈門龍山青創基地。（圖／國民黨提供）

國民黨副主席郝龍斌率團赴大陸出席第十屆海峽論壇，郝今(5)日參訪廈門青創基地時指出，海峽兩岸的交流本來就應該越來越熱絡，不應該有任何既定立場或築高牆防止這樣的熱絡，期盼從熱絡的交流中互創雙贏。他並表示，這次參加海峽論壇就是希望傾聽基層聲音，促進兩岸之間交流、合作，他相信台灣海峽和平穩定要靠基層民眾的交流，增進了解，減少誤解，創造雙贏，這是兩岸共同的期望。

郝龍斌說，兩岸過去透過通郵、通商、通航「三通」，建立非常好的溝通管道，讓兩岸能順利交流，也是兩岸和平穩定的基礎，經過幾十年交流後，現在兩岸之間學生往來，台灣到大陸學生約 1 萬人，大陸到台灣的學生也接近 1 萬人，這是「通學」；兩岸約有 36 萬對夫婦「通婚」；就業方面，約有 40 萬台灣人在大陸就業。所以「新三通」就是通學、通婚、通就業，透過「新三通」，兩岸之間不只是兩岸一家親，更是「兩岸一家人」，既然是一家人就應該互相合作、互相幫助，共創雙贏。

郝龍斌表示，看到許多台灣優秀青年在這裡深耕、歷練、有所成就，他感到非常高興。他表示，廈門政府及中台辦給青年朋友很多協助，希望這些協助能讓他們在這工作、生活，有家的感覺。

郝龍斌下午與廈門大學台灣師生座談時表示，這次參加海峽論壇，並參訪廈門大學，就是希望了解台籍老師、學生在當地就學、就業及生活的狀況，以及兩岸教育學術上交流情況，與能共同合作的地方。

郝龍斌說，當前兩岸關係有點緊張，他希望廈門大學與台灣的大學能建立窗口，促進兩岸教育交流、學術交流與師生往來，也讓在陸就讀的台籍學生能真正享受教育的樂趣，融入生活。
 

關鍵字郝龍斌海峽論壇兩岸關係三通
九鵬基地飛彈射擊　演練反制共機駁高薪實習生　吳音寧：月薪14萬

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan