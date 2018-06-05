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嘉市頂庄、愛木村　獲環境教育獎

記者吳晉輝／嘉義報導2018/06/05 18:21
▲第6屆國家環境教育獎，5日舉行頒獎典禮。（圖／嘉市府提供 , 2018.06.05）
▲第6屆國家環境教育獎，5日舉行頒獎典禮。（圖／嘉市府提供 , 2018.06.05）

為鼓勵全民參與並獎勵對環境教育有貢獻的單位，第6屆國家環境教育獎於5日舉行頒獎典禮，「頂庄社區發展協會」代表嘉義市競逐本屆國家環境教育獎的榮獲社區組優等獎，與民營事業組「德霖國際事業有限公司（愛木村）」榮獲第1名特優獎，從全國的競爭者中脫穎而出。

德霖國際，為嘉義市傳統製材業轉型典範，該公司於105年設立愛木村以成為獨一無二傳播台灣樹木環境教育場所為願景目標，經過近3年持續更新調整，該場所提供樹木生態知識、介紹木業加工流程、設計多種DIY木工課程，沒有制式的灌輸，所有環境教育都是在走讀、感官體驗、遊戲中完成。

頂庄社區，多年來一直朝向「環保、生態、藝術及健康合一的社區營造」永續發展的目標在努力，除了推動環境改造與環境教育，在辦理節能減碳推廣及生態保育行動上也用心竭力，每年更推廣優質戶外環境教育活動，今年也將於6月9、10日登場，該活動結合學校在社區資深志工導覽解說以及DIY實作活動，提升了在地文化與社區生態景觀價值，深具在地環境教育特色。

市長涂醒哲除恭賀頂庄社區及德霖國際事業有限公司獲獎，更感謝兩單位對環境教育推動的努力，此次榮獲第六屆國家環境教育獎的肯定，實至名歸，未來希望兩個單位能持續精進，與市府合作共同推廣環境境育，喚起更多人對於環境議題的重視，一起重視生態平衡、尊重生命及社會正義，共創嘉義市永續發展的未來。

關鍵字環境教育獎生態涂醒哲
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