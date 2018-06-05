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中央社

橫渡太平洋 法泳將啟程從東京游向舊金山

中央社2018/06/05 16:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社日本銚子5日綜合外電報導）法國人李康特今天跳進太平洋，展開東京到舊金山9000公里長史詩般的泳程。他將穿越鯊魚出沒、充斥塑膠垃圾的海域。

法新社報導，今天的天氣溫暖宜人，伴隨陣陣微風。上午剛過9時，51歲的李康特（Ben Lecomte）在艷陽下進入涼爽平靜的海水中。

迎接他的將會包括滔天巨浪、鯊群和水母。李康特還將游過「太平洋大垃圾帶」（Great PacificGarbage Patch），嘗試完成全球首度泳渡太平洋的壯舉。

乘風破浪前，李康特表示：「現在開始了，我躍躍欲試。」

他的子女先伴游約100公尺，然後加入近70位祝福群眾的行列，親友們在岸上相互擁抱。

李康特說：「有這麼多人來，真讓人感動。」

這趟旅程既是冒險也是科學研究，李康特希望喚起民眾對於海洋和塑膠汙染的意識。預期6到8個月期間，隨行的支援團隊將進行一系列的海洋實驗。

這項艱巨的泳渡壯舉期間，他將游經夏威夷和加州之間面積堪比德州的海洋垃圾和漂浮物漩渦，糾纏在一塊的塑膠增添這趟旅程的危險。

李康特的團隊將採集水體樣本，以更了解充斥相關水域的微塑膠積聚情況。

其餘時間他將在長20公尺的支援艇「發現者」（Discoverer）上休息、睡覺和進食。「發現者」每天早上會把李康特送到前一晚結束的地點，放他下水繼續游。（譯者：梁元齡/核稿：何宏儒）1070605

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