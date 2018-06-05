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廢核團體：處置核四是停損不是浪費

中央社2018/06/05 16:40
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北5電）核四廠核燃料預計7月起陸續運往美國，中華民國核能學會今天說，燃料外送不符合效益，呼籲勿將核四燃料運出台灣。廢核團體則發聲明反擊，處置核四是停損不是浪費。

中華民國核能學會今天召開記者會表示，核四廠核燃料運拆費用約新台幣35.2億元，比回收鈾的估價32.4億元高，明顯不符效益，呼籲勿將核四燃料運出台灣，送出去絕對不會比較省錢。

對此，廢核團體全國廢核行動平台發聲明指出，核四工安事故不斷且弊端頻傳，從監察院歷年針對核四的調查案件資料中，因偷工減料、施工品質不佳、輕忽核安、經費暴增乃至官員收賄等問題，就被監院糾正6次、彈劾2次。

此外，廢核平台也說，核四其他大大小小的工程問題，在原能會歷年的違規事件中都有記錄，核四工程共有17件重大違規事件，總計被開出2290萬元的罰款，一般違規事件則有46件、注意改進事件也有449件。

廢核平台表示，從歷年來一長串的核四弊端記錄來看，許多相關工程人士都判斷核四不可能安全運轉，因此這筆核四工程爛帳早就該做個了結，面對一個各界都認為不可能安全，而且完工不知還要投入幾百億、千億的核電廠，政府本該做一個負責任的停損與處置，並追究過去的弊端責任。

廢核平台更在聲明中反批擁核團體，直言核四長期被當成政治鬥爭的工具、無限追加預算的政商提款機，如今終於要結束封存、燃料棒將運往國外，若有人認為認賠殺出是不划算、浪費錢，企圖讓已經停建的核四廠復活，那麼是否願意成為核四要繼續投入百億、千億的提款機、是否願意成為拼裝核四的核災犧牲品。（編輯：管中維）1070605

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