老人不需要？女大生「不讓博愛座宣言」掀網論戰

博愛座爭議不斷，過去大眾所認知的多半是需要禮讓老弱婦孺，但現代觀念逐漸改變，愈來愈多人傾向支持讓位給有需要者使用。近日一名女大生發表「不讓博愛座宣言」，文中獨到觀念與犀利言論引發網友熱烈討論。

女大生在網路平台「 Dcard 」發文，直接在標題挑明「我是不讓博愛座」，接著說明，以前自己看見老人時也會客氣禮讓博愛座，但自從發現許多人很敢主動要求讓位，從此就再也不讓座，除非是殘障人士或是腳明顯受傷的，否則「其他老人我誰管你」。

女大生認為現在許多老人體力比年輕人還好，動不動就搭車去運動、逛街，還有一堆老人常因小事搭車跑醫院看病、浪費健保資源，反而都是年輕人上班養家，因此女大生認為，比起讓位給老人，更需要讓位給那些在外辛苦工作的上班族「憑什麼要把座位先讓給要去運動、逛街、浪費健保資源的人」，認為老人坐不到位子「不關我的事」，若不小心與老人對上眼就直接瞪回去。