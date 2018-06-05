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生活

老人不需要？女大生「不讓博愛座宣言」掀網論戰

生活中心／台中報導2018/06/05 17:22
▲一名女大生在網路發表「不讓博愛座」宣言，掀起網友熱議。（資料圖／ NOWnews 攝影中心）
▲一名女大生在網路發表「不讓博愛座」宣言，掀起網友熱議。（資料圖／ NOWnews 攝影中心）

博愛座爭議不斷，過去大眾所認知的多半是需要禮讓老弱婦孺，但現代觀念逐漸改變，愈來愈多人傾向支持讓位給有需要者使用。近日一名女大生發表「不讓博愛座宣言」，文中獨到觀念與犀利言論引發網友熱烈討論。

女大生在網路平台「 Dcard 」發文，直接在標題挑明「我是不讓博愛座」，接著說明，以前自己看見老人時也會客氣禮讓博愛座，但自從發現許多人很敢主動要求讓位，從此就再也不讓座，除非是殘障人士或是腳明顯受傷的，否則「其他老人我誰管你」。

女大生認為現在許多老人體力比年輕人還好，動不動就搭車去運動、逛街，還有一堆老人常因小事搭車跑醫院看病、浪費健保資源，反而都是年輕人上班養家，因此女大生認為，比起讓位給老人，更需要讓位給那些在外辛苦工作的上班族「憑什麼要把座位先讓給要去運動、逛街、浪費健保資源的人」，認為老人坐不到位子「不關我的事」，若不小心與老人對上眼就直接瞪回去。

文章一出隨即掀起網友論戰，不少網友表示支持、力挺女大生觀點，也有網友回應「我是看人，看到那些上下車有困難或是抓欄杆很吃力的我都會讓」、「看到需要再讓，其他那種活的好好的還有力氣大眼瞪小眼的就讓他們站著」、「讓座不是義務，是美德。所以我只讓給真正需要的人。」

不過，有部分網友則持反對意見「太偏頗了吧？你說的老人也有一堆辛苦了一輩子，甚至有些還在賺錢餬口飯吃，無法認同你的想法」、「還是不應該輕易的只從外表去判斷別人的需求，也許老人真的像你說得那樣，但如果不是呢？」「不是以外表評斷，而是態度問題吧！」認為女大生說法太誇張。

關鍵字博愛座女大生老人讓座老弱婦孺
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